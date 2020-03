Governo do ES não pretende adiar calendário de pagamento do IPVA

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 239

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (25), o governador Renato Casagrande disse que não haverá, a princípio, adiamento do calendário de pagamento do IPVA no Espírito Santo.

A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) diz que foram prorrogados os prazos para cumprimento de obrigações acessórias relativas ao ICMS, não sendo alterados os prazos de vencimento do IPVA.

“A Sefaz acrescenta que todas as medidas a serem tomadas terão como norte a sua efetividade, bem como a preservação das contas públicas, o equilíbrio fiscal e os recursos para que o Estado e os Municípios, destinatários do IPVA, tenham recursos para enfrentar a situação atual”, informou a secretaria por meio de nota.

O governador afirma que não poderá ser feito o adiamento do calendário do IPVA pelo fato de que “fatia do tributo é destinada aos municípios”.

Veja o calendário de pagamento do IPVA

