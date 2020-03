Fiscalização flagra concentração de fiéis em culto e interdita igreja em Mimoso do Sul

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 175

Uma igreja evangélica foi flagrada realizando cultos e acabou sendo interditada na manhã desta quarta-feira (25), em Mimoso do Sul.

O culto acontecia na igreja Ministério Vida para as Nações, no Centro do município, com a presença de 10 fiéis. Eles foram orientados pelos fiscais da prefeitura e da Defesa Civil a voltarem para casa.

O culto era realizado pelo pastor Tiago Guimarães, que afirmou não discutir a importância do combate ao coronavírus, mas acredita que está havendo um exagero. “As pessoas estão desesperadas, com medo e a igreja é um local de consolo, de oração”.

O coordenador de Defesa Civil do município, Franciney Matias de Oliveira, ressaltou que a medida tem como objetivo o cumprimento de decreto municipal que suspendeu atividades em templos religiosos em função do combate ao coronavírus. “Flagramos a presença de fiéis aqui na igreja e precisamos interditá-la. O objetivo é evitar aglomeração de pessoas”, disse o coordenador.

*Com informações de Beto Barbosa