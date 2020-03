Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

Pesquisadores do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas (FGV Agro) divulgaram uma análise sobre os impactos do Coronavírus da China no agronegócio brasileiro e no contexto global. A doença já foi caracterizada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS)…leia mais em Safra ES

Advertisement