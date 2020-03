Farmácia Municipal de Cachoeiro retoma atendimento em sua sede

Por Redação - Redação 53

A Farmácia Municipal de Cachoeiro restabeleceu o atendimento em sua sede, na rua 25 de Março, nesta terça-feira (3), após a recuperação do espaço, atingido pela enchente de janeiro.

No período em que a unidade esteve fechada, os serviços nela oferecidos foram realizados em outros setores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Responsável por abastecer as unidades básicas de saúde do município, a Farmácia Municipal atende a população cachoeirense com dispensação de medicamentos, insulina, insumos (fitas, lancetas e glicosímetros) e correlatos (fraldas e materiais hospitalares). Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Os medicamentos ofertados englobam os antitérmicos, analgésicos, antibióticos, antialérgicos, vermífugos, dentre outros, constantes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune), que pode ser encontrada no site da Prefeitura, no endereço cachoeiro.es.gov.br/farmacia.

Para quem necessita ter acesso aos medicamentos disponíveis na farmácia, é preciso apresentar cartão do SUS, CPF, documento original com foto e receita médica, exigida como forma de evitar a automedicação.

Para os pacientes que fazem uso de insulina e precisam utilizar o glicosímetro – aparelho para medir glicose –, é necessário, além dos documentos, apresentar um comprovante de residência.

Unidades básicas também têm remédios

Embora a Farmácia Municipal faça atendimento ao público, a orientação da Semus é que o morador de Cachoeiro que precise de medicamentos primeiro consulte a unidade de saúde mais próxima de casa para saber se ela tem o que ele procura – exceto nos casos em que os itens sejam fornecidos apenas na Farmácia.

“Diversas unidades básicas de saúde da cidade e do interior dispensam medicamentos e podem ter o remédio que o paciente procura. Isso facilita o acesso para ele. As unidades também contam com farmacêuticos que podem tirar dúvidas e orientá-lo”, explica a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

Para mais informações sobre a Farmácia Municipal, ligue para 3155-5385 ou 3521-8163.