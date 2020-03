Exército e Marinha nas ruas; viagens de ônibus restritas e aulas pela internet: os próximos passos para o combate ao coronavírus no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 842

Em um pronunciamento na internet no final da tarde deste sábado (21), o governador do Estado, Renato Casagrande, deu detalhes dos próximos passos do governo para frear a entrada de coronavírus. Já são 26 casos confirmados no Espírito Santo, dez a mais do que o registrado na sexta-feira (20). Dois dos casos foram identificados em São Paulo. Todos eles ainda dentro da transmissão local. Três pessoas já estão curadas.

Ele informou que o Exército e a Marinha estarão nas ruas das cidades da Região Metropolitana, a partir da segunda-feira, para orientar comerciantes a fecharem suas lojas e pedir à população que não deixem suas casas.

Veja outras decisões do governo:

Casagrande pediu ainda que mesmo aqueles comércios que têm autorização para ficarem abertos devem migrar para os serviços de entrega em casa. “E quem está fazendo as entregas tem de ser orientado a ter todo cuidado”.

Ele vai encaminhar também um pedido ao ministro do Trasporte para que cessem linhas interestaduais. “Temos de gradativamente reduzir a capacidade das pessoas de se movimentarem. Isso depende de uma decisão do governo federal, que é quem regula esse transporte”. A viagem de trem da linha Vitória X Minas também será interrompida.

O governador disse ainda que algumas escolas podem organizar seu calendário por atividades não presenciais. “Isso está autorizado a partir de hoje (sábado) e todas as escolas que tiverem essa possibilidade já podem cumprir seu calendário a partir da semana que vem”.

Será feito ainda uma modificação no decreto do fechamento do comércio. Aqueles restaurantes às margens das rodovias federais poderão ficar abertos mais tempo (os demais têm de fechar às 16h). Isso vai auxiliar aos motoristas de carga que trafegam à noite e precisam desse suporte.

