Eventos oficiais de Cachoeiro têm cancelamentos e adiamentos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim decidiu cancelar ou adiar eventos oficiais programados para os próximos meses. O motivo é o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que impõe restrições a grandes aglomerações.

Os eventos cancelados incluem as comemorações do dia da emancipação de Cachoeiro, em 25 de março, e a programação do Aniversário do Rei, que teria diversas atividades entre 15 e 30 de abril.

As atividades da Semana da Água, previstas para acontecerem na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água (22 de março), também foram canceladas, e o projeto Caixa Ecológica, que promove ações de educação ambiental nas escolas, está suspenso.

A ExpoSul Rural 2020, por sua vez, marcada para acontecer de 1º a 5 de abril, no Parque de Exposições do bairro Aeroporto, foi adiada. A previsão é de que o maior evento do setor agro do Espírito Santo seja realizado de 5 a 9 de agosto.

Também foi adiada a 8ª Bienal Rubem Braga, inicialmente, marcada para acontecer de 26 a 31 de maio. O evento literário deverá ser realizado de 6 a 11 de outubro, com a inclusão de um dia especial dedicado às crianças. O projeto Pé de Livros, com atividades de contação de histórias para estudantes e mobilização para a Bienal, também está suspenso.

Foram adiadas, ainda, a Taça Nosso Esporte Cachoeiro, competição que teria a participação de equipes amadoras das comunidades do município, e a Seletiva Municipal Escolar de Cachoeiro, que seleciona as escolas para representar a cidade nos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES). Ainda não há previsão de novas datas para esses eventos esportivos.

Eventos privados

A realização de eventos privados em Cachoeiro não está proibida. Entretanto, a recomendação da prefeitura é de que todas as atividades que envolvam aglomeração de pessoas previstas para acontecer, nos próximos 45 dias, sejam canceladas ou adiadas.

“Não há casos confirmados de Covid-19 em Cachoeiro, mas é preciso colocar todos os nossos esforços para conter uma possível propagação dessa doença, que está se alastrando muito rapidamente em todo o mundo. Na medida do possível, estamos readequando o nosso calendário oficial e pedimos a colaboração de todos neste momento delicado”, afirma o prefeito Victor Coelho.