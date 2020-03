Evento vai reunir música e cerveja artesanal em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 99

Um evento vai reunir cerveja artesanal e música variada na área externa do restaurante Bistrô, neste sábado (7), em Cachoeiro de Itapemirim. O “Marotagem: o chamado do Gato”, terá início às 20h, e contará com a cantora Alinne Garruth, as bandas B-Melão e Mofo Trio, que se apresenta pela primeira vez na cidade.

A produção é dos cachoeirenses da Cervejaria Marô, que fará a distribuição de brindes para as pessoas que estiverem usando qualquer adereço que remeta a gato, uma brincadeira com a logomarca da cerveja. Pode ser maquiagem, tiara com orelhinhas de gato, máscara, entre outras possibilidades escolhidas pelas pessoas.

“Essa brincadeira vai ser muito legal! Queremos manter o clima de carnaval e fazer uma festa bonita. Por isso tivemos a ideia de distribuir brindes para quem abraçar a causa. O critério é simples: ganha quem for com adereço de gata ou gato, ou ainda maquiagem. Confiamos na criatividade do nosso público”, conta um dos proprietários da Marô, Vander Lopes.

A proximidade com o público é algo que a cervejaria está sempre buscando com a realização de eventos. Vander explica que a ideia do evento Marotagem é fazer edições com temas diferentes ao longo do ano. Com o tema “O chamado do Gato”, o evento aposta na diversidade de estilos musicais para chamar um grande público.

“Nós, da Marô, queremos sempre manter um contato próximo com nosso público e os eventos que organizamos nos dão essa oportunidade. Além disso, temos muitas ações e planos legais pra envolver cada vez mais o interesse do cachoeirense em consumir uma cerveja local. Teremos reggae, rock nacional, pop, R&B, rock internacional dos anos 70 e muito mais, podemos garantir que vai ser uma noite bem divertida!”, conclui Vander.

