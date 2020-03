Estado terá mais 65 mil testes para detecção do coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 102

Em uma coletiva no início da noite desta sexta-feira (27), o governador Renato Casagrande anunciou que o Estado está comprando 50 mil testes para detecção do coronavírus. Outros 15 mil testes serão doados por uma empresa, que o governador preferiu não divulgar o nome. Ele informou ainda que não pretende liberar a abertura do comércio nos próximos dias e que, no próximo dia 4 de abril, a situação será reavaliada.

“Eu não vou pagar pra ver. Sei que as medidas que tomamos não são simpáticas, mas são responsáveis. Nosso prazo termina na semana que vem. Meu pedido é de colaboração. É ruim, estamos tomando medidas aqui. Sei que a decisão afeta a vida das pessoas, mas eu não posso fingir que não estou vendo nada. Isso é irresponsabilidade. Temos de cuidar da vida das pessoas. A economia serve par acuidar das vidas”.

