Espírito Santo registra uma morte e 550 pessoas fora de casa por causa das chuvas

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 212

Advertisement

Advertisement

Subiu o número de pessoas fora de casa por causa das chuvas no Espírito Santo e uma morte foi confirmada nesta terça-feira (3), pela Defesa Civil Estadual.

De acordo com o último boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), divulgado às 11h, 550 pessoas estão na ocorrência de desalojados/desabrigados. desde sábado (29).

Desse total, 367 estão desalojadas (em casa de parentes ou amigos) e 180 desabrigadas (em abrigos ou casas fornecidas pelo governo). Alfredo Chaves, que voltou a sofrer com inundações, é o município com maior número de desalojados: 250. Já Viana, que foi bastante castigada com as chuvas que caíram de sábado a segunda-feira (2), registra 102 desabrigados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A morte confirmada foi de Gustavo Leite, que teve o carro carregado pela enxurrada de domingo, em Cariacica. Segundo parentes da vítima, ele estava tentando ir ajudar um amigo, cujo carro estava quebrado do outro lado de um riacho.

Veja as cidades com desalojados/desabrigados:

Advertisement