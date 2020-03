Espírito Santo registra 37 casos suspeitos do novo coronavírus

Por Redação - Redação 53

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta terça-feira (10), 37 casos suspeitos de Covid-19. Dos 54 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento, 16 foram descartados e um caso confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Todos os casos suspeitos possuem vínculo epidemiológico preconizado pelo Ministério da Saúde para definição de Covid-19. Os pacientes apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

A paciente de Vila Velha, diagnosticada com a doença, está curada e recebeu alta do isolamento domiciliar nesta terça-feira (10), informou a secretaria de saúde do município.

Regiões de Continua depois da publicidade Saúde do ES Casos notificados Casos descartados Casos em Advertisement investigação Casos confirmados Sul 1 1 0 0 Norte 3 0 3 0 Central 4 2 2 0 Metropolitana 46 13 32 1 TOTAL 54 16 37 1

Como prevenir

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.