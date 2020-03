ES tem 85 casos de Covid-19 e acende alerta após confirmação de transmissão comunitária

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 531

O Espírito Santo registrou mais 13 infectados e soma 85 casos do novo coronavírus nesta segunda-feira (30). No dia em que o Estado confirmou os primeiros casos por transmissão comunitária (quando não se sabe a origem do vírus), o governador Renato Casagrande reforçou o alerta para o isolamento social e as medidas de prevenção à doença.

As novas confirmações pela Covid-19 foram registradas em Serra (5), Vitória (4), Vila Velha (3) e Cariacica (1). Sobre as transmissões comunitárias, o secretário de estado da saúde Nésio Fernandes disse que foram registradas em Vila Velha.

Veja a publicação feita por Casagrande:

