ES registra mais cinco casos suspeito de coronavírus

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), recebeu, nesta segunda-feira (2), mais cinco amostras de pacientes que se enquadram nos protocolos do coronavírus Covid-19.

Quatro delas foram analisadas e apresentaram negativa para a presença dos vírus da influenza A e B e para o vírus sincicial respiratório, e por isso serão encaminhadas para o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro. A quinta amostra ainda está em análise no Lacen.

Com estas novas notificações o Centro de Operações Estratégicas (COE) contabiliza seis casos suspeitos no Estado (incluindo a que já estava na Fiocruz), todos de residentes da Grande Vitória.

Em todos os casos suspeitos registrados no Estado, os pacientes apresentam histórico de viagem recente a um dos países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19. Eles apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

Como prevenir

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e secreção que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

– Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;

– Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;

– Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.