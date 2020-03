ES lança Cadastro Inteligente para facilitar restituição de celulares roubados, furtados e perdidos

Por Redação - Redação 12

O governador do Estado, Renato Casagrande, apresentou, nesta quarta-feira (18), mais uma tecnologia inovadora para a população capixaba: o Cadastro Inteligente (www.cadastrointeligente.es.gov.br). A funcionalidade permite que o cidadão registre o aparelho celular em um banco de dados integrado ao sistema da polícia, que poderá, assim, informar ao dono a recuperação do objeto e o local onde ele pode ser resgatado. O link para o Cadastro estará disponível nos sites da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (sesp.es.gov.br) e da Polícia Civil (pc.es.gov.br).

Em transmissão ao vivo em suas redes sociais, o governador destacou as vantagens no uso da tecnologia, que torna desnecessário o deslocamento físico até uma unidade policial. “Quando o seu celular é furtado ou roubado, a pessoa vai até a delegacia e pede o bloqueio. Fazendo o cadastro no site ou pelo aplicativo (App 190) no próprio aparelho é possível solicitar o bloqueio e inutilizá-lo. Caso o telefone seja recuperado pela polícia, a pessoa é acionada e tem de volta seu celular”, afirmou.

Casagrande mencionou que foram recuperados mais de 11 mil aparelhos celulares no ano passado, mas que ainda não foi possível identificar os seus donos. “Somente nos dois primeiros meses deste ano tivemos 1300 aparelhos recuperados”, destacou o governador, ao lado do secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá, e de outras autoridades policiais.

O serviço é uma realização da Sesp, em parceira com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). Com o Cadastro Inteligente, o Estado cumpre com mais eficiência o papel de devolver o bem perdido, furtado ou roubado do cidadão.

Funcionamento

Para se registrar, o proprietário do smartphone irá entrar no portal, com a maior quantidade de informações sobre o produto em mãos, preencher os campos disponíveis e aquele telefone será incluído no banco de dados, onde uma equipe de profissionais da Segurança Pública fará o monitoramento.

Caso o cidadão tenha aquele objeto perdido, roubado ou furtado, imediatamente ele poderá acessar o perfil no site do Cadastro Inteligente e sinalizar para as forças de segurança, com o registro do boletim de ocorrência, item obrigatório, que o aparelho deve ser colocado em restrição.

Quando aquele telefone for recuperado em abordagens policiais e operações, a vítima poderá receber uma notificação que chegará em sua conta no Cadastro Inteligente e no e-mail registrado, informando que o celular perdido foi encontrado, mostrando ainda, em qual unidade policial está e o número do Boletim de Ocorrência ao qual está ligado.

Bloqueio de aparelho online

Além disso, a Sesp divulga uma nova funcionalidade da Delegacia Online. Agora o cidadão poderá solicitar o bloqueio do aparelho junto à Anatel, sem precisar ir até uma delegacia física, facilitando o acesso ao serviço e desafogando os atendimentos nos balcões das unidades policiais do Estado.