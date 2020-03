ES: Federação da Agricultura cancela eventos em prevenção ao Coronavírus

Por Redação - Redação 53

Diante do atual quadro de sério risco de infecção e contaminação pelo COVID-19 (Coronavírus), a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes) seguirá as orientações da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e considera prudente cancelar, temporariamente, reuniões internas e externas.

Foram suspensos o Encontro de Dirigentes Sindicais, Lideranças e Produtores Rurais e o evento Conexão Agro Jovem que seriam realizados na Exposul Rural, de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 04 de abril. Os eventos de Saúde do Senar-ES previstos para o primeiro semestre também estão suspensos.

O momento é de cuidado e prevenção. O Sistema Faes, Senar-ES conta com o apoio e a colaboração dos Sindicatos Rurais para informar aos envolvidos dos municípios nos eventos sobre essa medida. Leia Mais em Revista Safra

