Entidades de defesa dos direitos da mulher realizam protesto neste sábado, em Cachoeiro

Por Redação - Redação 21

A União Cachoeirense de Mulheres, em parceria com a Ouvidoria da Mulher da Câmara de Cachoeiro e do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, estará na rua para chamar a atenção para os casos de feminicídio e violência contra a mulher. Em 2019, 33 mulheres foram mortas por seus maridos, companheiros ou ex-companheiros no Espírito Santo.

A ação se dará em três pontos, no dia sete de março: em frente à rodoviária do interior, na Rua Bernardo Horta e na Praça Jerônimo Monteiro, quando serão distribuídos panfletos e desenvolvidas outras ações que atraiam o olhar e conscientizem sobre o desafio de vencer a naturalização da violência contra a mulher, que não é apenas física, mas perpassa outros tipos de opressões, destacam as organizadoras do evento.

Na Praça Jerônimo Monteiro haverá orientação jurídica disponibilizada pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, através do seu Escritório Modelo. As mulheres que por ventura precisarem de atendimento serão encaminhadas aos órgãos competentes.

A situação da violência é tão gritante que pela primeira vez participarão do evento de forma mais ostensiva as mulheres da Associação Internacional de Caridade(antiga Damas de Caridade), que já atuam em outras frentes de apoio à população em vulnerabilidade social, mas que desta vez, por orientação da direção internacional, estarão nas ruas pedindo o fim da violência contra a mulher, um problema que aflige todo o mundo.

A concentração será às 7h30 no pátio da Câmara Municipal e em frente à Primeira Igreja Batista(Avenida Beira Rio) e a saída para as ruas se dará a partir das 8h.

Outras informações:

Números de violência contra mulher nos 27 estados, reunidos em um levantamento feito pelos jornalistas Ranier Bragon e Camila Mattoso na edição de 22 de fevereiro da Folha de S.Paulo, revela um aumento nos casos de feminicídio em 2019.

A Estatística mostra que houve um crescimento de 7,2% nos casos de feminicídio, resultando no assassinato de 1.310 mulheres – em 2018 foram 1.222 casos. De acordo com os registros oficiais, de três a quatro mulheres são assassinadas em média a cada dia no Brasil, na maioria dos casos por companheiros e ex-companheiros.