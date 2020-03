Empreendedorismo e consciência política serão temas de encontro no Dia Internacional da Mulher em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 30

Um bate papo sobre liderança, empreendedorismo e consciência política marcará o encontro “Mulheres Progressistas: Fortalecendo o Futuro”, que será realizado nesta sexta-feira (6), no CDL Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher.

De acordo com dados do Sebrae, nos últimos dois anos, a proporção de mulheres empreendedoras que são “chefes de domicílio” passou de 38% para 45%.

Com o avanço, a atividade empreendedora passou a conferir às donas de negócio a principal posição em casa, superando o percentual de mulheres na condição de cônjuge (situação verificada quando a principal renda familiar provém do marido).

Mas as desigualdades são gigantes entre mulheres e homens. “Empoderar as mulheres e torná-las cada vez mais conscientes de seu papel e importância na sociedade é fundamental para construir uma história mais justa entre homens e mulheres”, destaca a advogada e presidente do diretório regional do Partido Progressista em Cachoeiro de Itapemirim, Fayda Belo. A advogada também é coordenadora do PP Mulher e conhece de perto essa realidade feminina.

Mulheres na política

Outro ponto que será debatido no encontro é a baixa representatividade das mulheres brasileiras na política. Para se ter uma ideia, a ocupação de cargos de poder dentro da Câmara dos Deputados ainda é pequena.

De acordo com dados da Câmara dos Deputados, das 25 comissões permanentes da Casa, apenas 4, ou seja 16%, foram presididas por mulheres em 2019.

No Espírito Santo, apenas 43% de filiações aos partidos representam as mulheres. “Uma mulher não deixa de ser mãe ou esposa ao ocupar um cargo na política”, defende a vice-governadora Jaqueline Morais. “Sempre perguntam em reuniões com quem estão os filhos das mulheres. Isso não acontece com os homens”, enfatiza.

Quando se abre o olhar para o mundo, o Brasil ocupa a posição 134 de 193 países pesquisados, com 15% de participação de mulheres. São 77 deputadas em um total de 513 cadeiras na Câmara Federal, e somente 12 senadoras entre os 81 eleitos, segundo a ONU.

“O despertar da consciência política é uma das formas de mudar nosso país. As mulheres têm o dom de conciliar, de dialogar e compreender. E isso muda a história de uma nação”, relembra Fayda Belo, ressaltando que grandes mulheres influenciaram e continuam a mudar a história.

“Pensando nisso, as Mulheres Progressistas promovem esse encontro em Cachoeiro com o objetivo de despertar a consciência política e cidadã não só no sexo feminino. É preciso que os homens mudem a forma de pensar para construir uma nova sociedade ao lado das mulheres”, frisa Fayda Belo.

Serviço

Mulheres Progressistas: Fortalecendo o Futuro

Dia 6 de março /2020 – 18h30 no CDL Hall

Cachoeiro de Itapemirim

Entrada Franca