Em razão do coronavírus, alistamento militar presencial é suspenso em Atílio Vivácqua

A 310ª Junta de Serviço Militar (JSM) suspendeu por tempo indeterminado, a partir desta quinta-feira (19), o atendimento presencial do alistamento militar obrigatório em Atílio Vivácqua, que é realizado no Centro de Convivência do Idoso, em razão das medidas para prevenção da transmissão do novo coronavírus (Covid-19) no município.

Durante esse período, o alistamento poderá ser feito apenas via online, por meio do site www.alistamento.eb.mil.br , utilizando apenas o CPF e preenchendo um formulário para validação dos dados pessoais. Devem se alistar jovens que completam 18 anos, em 2020.

“Mas é importante ressaltar que, mesmo se alistando pela internet, o cidadão deverá procurar a Junta Militar após o retorno do atendimento presencial”, recomenda a secretária da 310ª JSM, Valdeia Genaio.

