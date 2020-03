Elas são exemplo de solidariedade

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 69

“Solidariedade é a dor do outro doendo em mim”. E quando a solidariedade se une à ação, o resultado é o melhor possível: pessoas que, voluntariamente, se dedicam a dar mais conforto à vida de outros seres humanos e também dos animais.

Há aqueles que olham com carinho para quem tem pouco ou quase nada, e tentam mudar esse cenário por meio de atitudes que, por vezes, surpreendem. Há os que se dedicam ao bem estar dos bichinhos que estão nas ruas, doentes e famintos. São atitudes que geram mudanças, bem-estar e uma vida digna para os que compartilham este mundo conosco.

Aqui, reunimos histórias de quatro mulheres que conseguem mudar a realidade do outro com suas ações que mesclam amor, empatia e solidariedade. Os relatos delas falam por si. Não esperam nada em troca. É a mais pura solidariedade.

Os 15 anos da empatia

“É um sentimento que chega a doer, porque dá uma sensação de incapacidade. Você olha para a outra pessoa e sabe que só pode fazer o mínimo, que não pode ajudar mais”. Essas frases foram ditas pela estudante Laura Lemos de Paula Castro, de 15 anos, ao ser questionada sobre como se sentia em relação às pessoas que têm pouco, ou quase nada, para sobreviver.

Empatia e solidariedade são sentimentos que surgiram cedo no coração de Laura. Avessa ao consumismo, a adolescente diz que não vê motivos para ter tantas roupas e pares de sapato dentro dos armários. “Desde pequena, sempre gostei do básico”, conta.

E, ao completar seus 15 anos, em fevereiro, não foi diferente. Ao invés de presentes, Laura pediu aos convidados que levassem cestas básicas que seriam doadas aos necessitados. “Eu fico feliz quando ajudo alguém. Pra mim, é o básico da vida fazer isso. Eu já tenho tudo que preciso, então, no meu aniversário, disse para minha mãe que eu não precisava de mais nada e queria cestas básicas para doar para quem precisa”.

A mãe de Laura, a empresária Danielle Brito Lemos de Oliveira Castro, fica emocionada ao falar da atitude da filha. Ela soube da intenção da filha quando alguns comerciantes de Guaçuí, cidade onde moram, ligaram e pediram a lista de presentes. É comum as debutantes deixarem essas listas nas lojas das cidades a fim de orientarem os convidados sobre qual presente gostariam de ganhar.

“Chamei a Laura e disse que seria bom fazermos essa lista. Ela logo falou: ‘mãe, não preciso de nada. Eu tenho casa, tenho vocês. Eu quero ajudar outras pessoas, quero doar algo para elas’. As pessoas que foram à festa dela não acreditaram, ficaram até emocionadas, porque não é tão comum ver uma atitude dessas vinda de uma menina de 15 anos”.

E Laura vai além. Depois das cestas básicas, que começaram a ser distribuídas no último domingo, ela pretende cortar os cabelos para doar para quem tem câncer.

“Sabe uma lista de desejos? Então, o meu é doar meu cabelo. Deixei crescer para isso”, conta a jovem.

O amor pelos animais se tornou a luta para ajuda-los

“Eu sempre amei os animais, desde criança. Mas fui ter meu filhote de quatro patas só quando casei. E, há uns oito anos, comecei a cuidar dos animaizinhos que via nas ruas. Eu levava no veterinário, dava comida, água, remédios e assim foi… cuidei de muitos e muitos. É uma paixão que não tem fim”, conta a manicure de Venda Nova do Imigrante, Tays de Oliveira.

Segundo Tays, num dia chuvoso, apareceu na porta dela uma cadelinha, a Belinha. Foi amor à primeira vista. “Não pensei duas vezes. Coloquei pra dentro, dei banho, tive ajuda de um anjo chamado Cláudia que me ajudou na castração. E fiquei com Belinha. Pouco depois, meu esposo apareceu com um cachorrinho, que veio das ruas de Cachoeiro, e ficamos com ele também”.

Foi só o começo. Depois apareceu a Nina, uma cadelinha que sofreu muito na rua. Segundo Tays, ela foi encontrada toda machucada, sangrando muito, quase morrendo. Alguém tentou matá-la. “Não pude fechar os olhos, graças a Deus, mais anjos surgiram no meu caminho e também pude cuidar dela. As despesas foram muitas. Ela passou por cirurgia, precisou de cuidados especiais. Eu dormia no chão, ao lado dela, só para ela não retirar os pontos, que eram muitos. Foram noites e noites acordada até ela se recuperar. Agora, estão todos bem… meus quatro filhos (risadas)”.

Tays diz ainda que tenta ajudar aos outros animaizinhos que estão nas ruas com remédios, veterinário, tratamento e ração, mas é muito caro e não há ajuda pública. “Não é fácil não, pois temos de pedir ajuda às pessoas e quase ninguém contribui. A gente conta nos dedos quem dá apoio. É uma causa que a gente luta e luta, mas não tem ajuda de nenhum órgão público. Temos animais doentes, com doença contagiosa, mas ninguém faz nada pra ajudar, nenhum órgão quer, sequer, ouvir o que temos a dizer. Sofro muito ao ver eles sofrendo”.

Anjos voluntários ajudam vítimas das chuvas

“Quando vi o que havia acontecido em Inconha fiquei muito sensibilizada e resolvi ajudar de alguma forma. Só nunca imaginei que conseguiria ir tão longe como fui”. As palavras são da fotógrafa Elisandra Pereira, de 24 anos, que decidiu formar um grupo para arrecadar doações para as vítimas das chuvas de janeiro no Espírito Santo.

Por meio de um grupo de WhatsApp, a jovem e outros voluntários conseguiram quatro caminhões e uma carreta cheias de doações em apenas duas semanas. “Os veículos de transporte também foram de pessoas que se voluntariaram a nos ajudar. As redes sociais nos deram muita visibilidade e isso nos ajudou bastante”.

Hoje, o grupo é formado por 31 voluntários que se mobilizam e ajudam a quem precisa. “Eu e Gustavo Sartori estamos iniciando um projeto social ‘Anjos Voluntários ES’. Porém precisamos de mais ajuda para que esse projeto posso crescer. Infelizmente, para nossa surpresa, ainda não tivemos o mesmo resultado em doações para Cariacica que é onde moramos”.

Amor é o que nos move

A história da Tamiris Falcão Freire também mescla amor e luta pelo bem-estar dos animais de rua. Ela conta que começou a se envolver quando adotou a sua primeira cadelinha. “Ela tinha sido abandonada ainda quando filhote na empresa onde eu fazia estágio. Depois dessa adoção, minha percepção aos problemas dos animais de rua cresceu. Eu queria muito cuidar, alimentar, dar amor. Encontrei várias pessoas que também tinham esse objetivo e criamos o SOS animais. Mas acabei me afastando quando fui morar em Castelo”, conta.

Ela diz que sempre que aparecia um animal de rua, buscava dar lar temporário até o dono aparecer ou encaminhava para adoção. “Nos lares temporários que dei, acabei adotando mais duas cadelas. Infelizmente, uma faleceu há três meses. Agora, temos quatro cachorros em casa, todos vindos de situação de maus tratos ou abandono”.

Após algum tempo em Castelo, Tamiris voltou para Venda Nova do Imigrante e percebeu que o número de animais abandonados nas ruas da cidade aumentaram muito. “Fizemos, no inverno, casinhas de caixa de papelão forradas com lona, e espalhamos pela cidade. Tudo com material doado”.

A luta não para. Atualmente, o grupo cuida de duas cadelas que foram abandonadas. “Estão com TVT, que é um tumor venéreo transmissível para outros animais. Todo cuidado, que vai da ração às sessões de quimioterapia, são pagas com recursos próprios. Não temos ajuda de ninguém e nem espaço para abrigar essas cadelas. Mas nós cuidamos da melhor maneira possível. Não falta comida, não falta água, não falta tratamento e não falta amor, que é o motivo principal que nos move”.

E quem puder ajudar a salvar a vida dessas duas cadelinhas, poderá contribuir para o tratamento de quimioterapia delas. A doação pode ser entregue na Vet Clin, em Venda Nova. “E quero fazer um apelo: deem lar temporário. A nossa maior dificuldade é exatamente em encontrar lugar para manter esses animais enquanto estão sendo medicados ou passando por algum tratamento. Se não puderem dar esse lar temporário, alimentem, deem carinho. Os animais não precisam de muito para serem felizes”.