Dores do Rio Preto tem um caso suspeito de coronavírus e prefeito faz alerta

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 163

O prefeito de Dores do Rio Preto, Claudenir José de Carvalho Neto, o Ninho, divulgou um vídeo para alertar a população sobre os cuidados para conter o avanço do coronavírus no Estado. Segundo o prefeito, o município registrou o primeiro caso suspeito da doença e aguarda o resultado do exame encaminhado para Vitória, que poderá demorar sete dias para ficar pronto.

Enquanto isso, o paciente está isolado em casa cumprindo o protocolo do Ministério da Saúde. Veja as orientações feitas por Ninho e o decreto assinado pelo prefeito que suspende o atendimento ao público na Prefeitura, na Secretaria de Educação e outras demandas como suspensão de missas e cultos religiosos. Assista:

