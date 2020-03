Dores do Rio Preto: hotéis, pousadas e restaurantes suspendem atividades por causa do coronavírus

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 116

O trade turístico de Pedra Menina e Forquilha do Rio, em Dores do Rio Preto, aderiu voluntariamente ao isolamento social por conta do coronavírus.

O objetivo é ajudar no controle da chegada do Covid-19 na comunidade. Vários estabelecimentos estarão fechados por tempo indeterminado.

Os seguintes estabelecimentos estão com as atividades suspensas: Pousada Doce Lar, Pousada Restaurante Sabor à Vista, Cafeteria Onofre, Pousada Alto das Colinas, Pousada Altitude 1200, Pousada e Cafeteria Flor de Café, Pousada e Restaurante Casa do Lago, Armazém Caparaó, Pousada e Cafeteria Villa Januaria, Santa Hamburgueria, Pousada e Cafeteria Família Protazio, Restaurante Cantinho da Nena, Pastelaria Dez Irmãos e Restaurante Sabor da Montanha.

O trade turístico espera que com a diminuição do fluxo de turistas e visitantes na região a possível redução no risco de contágios aos residentes.