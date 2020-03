Divulgada programação da Festa de Nossa Senhora da Penha em Vila Velha

Por Redação - Redação 147

A mais tradicional festa do Espírito Santo, a Festa da Penha, completa 450 anos este ano. As comemorações acontecem de 12 a 20 de abril, em Vila Velha. A programação oficial da festa foi divulgada nesta quinta-feira (12).

Pela primeira vez, conforme lei sancionada pelo governador Renato Casagrande, o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, será feriado em todo território capixaba. O feriado acontece na segunda-feira, oitavo dia posterior ao Domingo de Páscoa, neste ano em 20 de abril.

“Esta é uma festa de muita representatividade e que tradicionalmente atrai pessoas de diversas partes do país, mas principalmente o turista interno que deve ser ainda maior este ano pelo fato da data de comemoração de nossa padroeira ser feriado estadual”, comentou o secretário de Estado do Turismo, Dorval Uliana.

A principal novidade da festa deste ano será a ampliação e a mudança de local do palco principal, montado no parque da Prainha. Além disso, as estruturas das feiras de artesanato e de gastronomia também vão ganhar um ambiente mais amplo para levar mais conforto e comodidade aos visitantes.

Entre as novidades estão as missas também no período da noite, possibilitando que mais fiéis participem, e a realização de atividades na Catedral Metropolitana de Vitória.

“Haverá ampliação na programação de missas e atrações culturais no período noturno, como forma de oferecer opção ao público que trabalha, mas deseja manifestar sua devoção à santa e também aproveitar o momento de lazer com a família e os amigos. Com isso, haverá atividades durante todo o dia: pela manhã, à tarde e à noite durante todos os dias do evento”, informou o Guardião do Convento, Frei Paulo Pereira.

A programação cultural contará com show com Zé Geraldo, a dupla Jean e Juliano e a banda Big Beatles, incluindo também apresentações com artistas e orquestras locais.

Tema da edição

Em 2020, a festa tem como tema “Todas as gerações me chamarão bem-aventurada (Lc 1,48)”, uma alusão ao canto profético de Maria no Magnificat, que prefigura o imenso carinho e devoção pela Virgem que marcou e marca todos aqueles que a celebraram nestes 450 anos de tradição.

O tema escolhido para a festa traz implícitos dois sentidos: tantos séculos de devoção à Maria e a perseverança do povo capixaba e dos frades que atuaram e atuam no Convento, cultivando esta devoção que perpassa muitas gerações.

Programação da Festa da Penha 2020

12 de abril (Domingo de Páscoa)

– Missas na Capela do Convento: 05h, 07h, 09h e 11h

– 10h – Bênção dos Cavaleiros no Parque da Prainha

– 15h – Abertura do Oitavário no Campinho do Convento

– 16h – Missa – Área Pastoral Vila Velha

– 20h30 – Orquestra de Sopro do Instituto Neobaces – Atrás da Igreja do Rosário, Prainha

13 de abril (Segunda-feira)

– Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

– 15h – Oitavário

– 16h – Missa no Campinho

– 19h – Missa no Campinho – Área Pastoral Serrana

– 20h30 – Orquestra e Camerata IFES na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

14 de abril (Terça-feira)

– Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 09h30

– 15h – Oitavário

– 16h – Missa no Campinho

– 19h – Missa no Campinho – Área Pastoral Cariacica/Viana

– 20h – Noite Mariana – Catedral/Vitória

– 20h30 – Camerata SESI na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

15 de abril (Quarta-feira)

– Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

– 15h – Oitavário

– 16h – Missa no Campinho

– 19h – Missa no Campinho – Área Pastoral Benevente

– 20h – Bênção para casais com Padre Adriano Zandoná – Catedral/Vitória

– 20h30 – Orquestra Projeto Vale Música na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

16 de abril (Quinta-feira)

– Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

– 15h – Oitavário

– 16h – Missa no Campinho

– 19h – Missa no Campinho – Área Pastoral Serra/Fundão

– 20h – Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no Santuário de Vila Velha

– 20h30 – Fábio Trindade na Praça Otávio Araújo, atrás da Igreja do Rosário, Prainha

17 de abril (Sexta-feira)

– Missas na Capela do Convento: 06h, 07h e 9h30

– 14h – Romaria dos Militares, com saída do Portão do Convento

– 15h – Oitavário

– 16h – Missa no Campinho

– 19h – Missa no Campinho – Área Pastoral Vitória

– 20h – Jean e Juliano no Parque da Prainha

– 21h30 – Zé Geraldo no Parque da Prainha

18 de abril (Sábado)

– Missa na Capela do Convento: 06h

– 08h – Missa da Diocese de São Mateus no Campinho

– 08h – Remaria – Saída da Praia da Costa

– 08h – Romaria das Pessoas com Deficiência. Praça Duque de Caxias, Vila Velha.

– 10h – Translado da Imagem de Nossa Senhora da Penha pela Baía de Vitória

– 10h – Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens no Campinho

– 15h – Oitavário

– 16h – Missa da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho

– 16h30 – Banda Raízes no Palco Cultural na Praça de Alimentação

– 18h – Banda Bentevi no Palco Cultural da Praça de Alimentação, Prainha

– 18h – Missa e envio da Romaria dos Homens, na Catedral Metropolitana de Vitória

– 19h – Início da caminhada rumo ao Parque da Prainha.

– 23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha

19 de abril (Domingo)

– Missas na Capela do Convento às 05h, 07h e 11h

– 09h – Missa no Campinho – CRB e Seminários

– 10h – Bênção dos Motociclistas no Parque da Prainha

– 16h – Romaria das Mulheres – Santuário de Vila Velha

– 17h – Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres na Prainha

– 19h – Cantores de Deus no Parque da Prainha

– 20h30 – Banda Carol e Priscila Acústico no Parque da Prainha

– 22h – Vigília Eucarística Jovem no Campinho do Convento

20 de abril (Segunda-feira) – Dia da Padroeira do Espírito Santo

– Missas na Capela do Convento às 00h, 02h, 06h, 07h30 e 12h

– 08h – Romaria dos Ciclistas – Cobilândia, Vila Velha.

– 09h – Romaria dos Conguistas no Campinho do Convento

– 10h – Missa das Pastorais Sociais no Campinho

– 16h – Missa de Encerramento da Festa da Penha 2020, no Parque da Prainha

– 19h – Ana Cintia no Parque da Prainha

– 20h30 – Banda Big Beatles no Parque da Prainha

Com informações da Assessoria de Imprensa da Festa da Penha.