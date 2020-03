Dicas para Criar Vídeos Online

Por Redação - Redação 9

Criar vídeos pode ser uma tarefa complicada para pessoas que ainda não possuem muita prática, pois é um processo que normalmente leva bastante tempo e demanda atenção. Mas, como tudo na vida se você seguir algumas dicas o processo pode se tornar muito mais simples e menos cansativo. Com esse intuito, neste texto iremos tentar dar dicas para tornar sua edição mais fácil.

Com a inexperiência em qualquer área cometemos muitos erros que nos fazem perder tempo e às vezes até desistir de algo, mas desistir nunca é algo bom, podemos por vezes nos arrepender a vida toda por não ter feito algo. Então agora vamos tentar fazer a sua vida de editor algo mais simples para que não desista de fazer seus vídeos.

Utilize Adobe Spark para cortar vídeo online

Utilizar uma ferramenta adequada é o primeiro passo para conseguir construir algo, então comece clicando aqui, caso você queira criar um vídeo novo. Se quiser apenas cortar algo indesejado de um vídeo, não se preocupe! O Adobe Spark lhe permite editar, criar ou cortar vídeos com uma tecnologia de ponta.

Sendo uma das melhores opções no mercado de edição, ele oferece uma série de ferramentas que o tornam excelente para criar vídeo online, sem necessitar de possuir um vasto conhecimento da área. E claro, conta com qualidade de um programa de edição de ponta, permitindo que você crie uma infinita variedade de novos vídeos.

Defina o intuito do vídeo

Algo bastante relevante e que poucas pessoas fazem quando vão editar um vídeo é pensar o que fazer com que esse vídeo. Que mensagem quer passar? Como será a introdução do vídeo? Trilha sonora?O que você quer que a pessoa sinta vendo isso? Isso é fundamental para cortar vídeo online.

Sem saber essas coisas, criar algo fica mais difícil, é o mesmo que definir que você quer viajar, mas não saber para onde ir. Não há como uma viagem sem destino dar muito certo, a não ser que pelo menos você saiba aonde quer fazer as paradas.

E essa é uma outra opção por seu vídeo, não existe a necessidade de fazer todo ele com um mesmo sentido, você pode fazer partes humorísticas, outras de superação, drama e etc. No entanto, você deve saber o que o porquê está editando o vídeo para ser assim.

Conheça o material que tem em mãos

Na sequência de ver o que você quer fazer, tem que ver o que você tem disponibilizado para chegar naquele objetivo. Por exemplo, se tiver um conteúdo de humor e quiser criar um drama, o seu vídeo ficará sem sentido. Por isso, conhecer o conteúdo que você tem em mãos para criar um vídeo é bastante importante.

Seja organizado

Durante a edição você contará com muitos materiais, como vídeos, áudios, imagens, o próprio projeto do vídeo salvo. Então é necessário se organizar bem para não acabar excluindo algum desses arquivos sem querer ou acabar colocando-os no lugar errado e ter que perder tempo arrumando esse erro.

É preciso ter uma boa organização, não que precise tudo ser colocado em uma pasta com nome certo, faça do jeito que você se adaptar melhor, já que cada pessoa tem um jeito único de ser e isso reflete em tudo que ela faz inclusiva na edição de vídeo.

Exporte primeiro em baixa resolução

Para evitar perda tempo é indicado você primeiramente exportar o vídeo em baixa qualidade para ver se está tudo certo primeiro. Pois, normalmente exportar o vídeo em alta qualidade leva um bom tempo dependendo da capacidade do seu computador.

Cortar vídeo online pode até ser difícil, mas apenas quando você não conhece a ferramenta certa.