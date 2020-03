Dicas essenciais para economizar com as finanças domésticas

Por Redação - Redação 16

Sabe quando chega o dia 30 e você percebe que boa parte do seu dinheiro já foi gasto pagando boletos? Pois então, isso não acontece apenas com você, pois muita gente, independente da profissão, se vê nessa situação.

Qual o motivo para isso? Além de baixos salários, há muita falta de planejamento financeiro no dia a dia. Sem um bom planejamento das finanças domésticas, é muito fácil que alguém chegue ao final do mês tendo que contar as moedinhas.

A premissa básica da educação financeira consiste em uma palavra: economizar. A gente sabe que hoje em dia conjugar o verbo “poupar” nem sempre é fácil. Guardar dinheiro é uma questão de hábito, disciplina e resistir a algumas tentações.

Além disso, diante de algumas emergências, os gastos são inevitáveis. Por isso, para que ainda assim esses gastos emergenciais não afetem tanto as suas finanças, saber como, quando e quanto economizar é fundamental.

Diante disso, conheça agora algumas dicas que irão auxiliar você a economizar e facilitar a organização das suas finanças domésticas. Confira!

Utilize um aplicativo de gestão financeira

Os aplicativos realmente estão com tudo atualmente. Há apps para procurar restaurantes, lojas, apps com dicas de saúde, de filmes e, é claro, aplicativos que podem ajudar você a economizar com as suas finanças.

Tais aplicativos são úteis porque permitem que você se organize e se planeje. E levando em conta que organização e planejamento são os dois pilares de uma boa economia doméstica, então os apps se tornam excelentes aliados.

Graças ao uso de um aplicativo você poderá ordenar quais as despesas são necessárias para o seu dia a dia e quais são supérfluas. Também estará apto a criar cronogramas, estabelecer limites de gastos e metas a serem cumpridas.

A maioria desses aplicativos de gestão financeira é intuitiva, funcionam em diversos dispositivos e são de grande ajuda. Alguns dos mais conhecidos hoje em dia são o Mobills, o Organizze e o Expense IQ.

Separe os gastos fixos dos variados

Essa dica implica que a soma de todos os seus gastos mensais nunca poderá ser maior do que o valor de todos os seus recebimentos.

Por isso, com a ajuda do aplicativo que você escolheu, comece a fazer alguns cálculos. Some todas as despesas do seu lar, tais como água, luz, internet, compras no supermercado e aluguel (caso o seu imóvel seja alugado, obviamente).

Coloque ainda nesse cálculo aquelas despesas com lazer, tais como idas ao cinema, passeios, festas, música, livros e demais gastos. Por fim, avalie tudo o que é essencial e indispensável nesse seu cálculo.

Quite as suas dívidas

Ao ordenar a sua situação financeira, lembre-se de sanar as suas dívidas, ou se possível, a maioria delas. É fundamental estar livre delas antes de efetuar gastos ainda mais elevados e antes também de estabelecer metas.

Por essa razão que é sempre bom efetuar compras à vista. Os gastos feitos a prazo trazem a ilusão de que você está economizando o seu dinheiro.

Lembre-se: não é proibido fazer uso do seu cartão crédito, o ideal apenas é usá-lo de forma inteligente e responsável.

Estabeleça as suas metas

Manter o foco em um objetivo pode ser um bom incentivo para você economizar com as finanças domésticas e também sanar as suas dívidas.

Por isso, faça planos. Eles podem ser de longo prazo, como, por exemplo, uma viagem para o exterior no final do ano. Ou de curto prazo, como a compra de um novo móvel para a casa no próximo mês.

Compre com responsabilidade

Evitar gastos excessivos é uma questão de treino e disciplina. A gente sabe que é difícil resistir algumas promoções ou até mesmo algum novo produto do nosso interesse no mercado. No entanto, a responsabilidade faz parte das dicas para economizar com as finanças domésticas.

Por essa razão, evite aquelas compras por impulso, também conhecidas como “aqueles compras que irei me arrepender de ter feito”.

Ao se deparar com aquela irrefreável vontade de gastar o seu dinheiro, pense no seu planejamento, nos seus objetivos a serem cumpridos e veja se realmente a referida compra é um investimento ou apenas um gasto a mais.

Aumente a sua renda com algum projeto online

Hoje em dia a internet disponibiliza várias formas de projetos que podem ser monetizados, todos eles envolvem a criação de conteúdo, tais como manter um blog, criar e gerenciar um canal de vídeo ou escrever e publicar os seus e-books.

No caso de um blog, por exemplo, não faltam plataformas intuitivas e responsivas que permitem a criação do seu blog em questão de minutos. O WordPress é uma dessas ferramentas.

Há a possibilidade também de você investir na venda online de produtos. Nesse caso, ao abrir um e-commerce, não se esqueça de contar com um plano de hospedagem de sites.

Esse recurso assegura que a sua loja virtual sempre esteja online e disponível para os seus clientes. Além disso, a empresa de hospedagem de sites também poderá fornecer outros serviços que irão aumentar a performance do seu projeto web.

Saber economizar traz muitas vantagens

Com as finanças domésticas organizadas, é possível até mesmo melhorar a sua qualidade de vida, diminuir o estresse, as tensões e preocupações relacionadas com o dinheiro.

Portanto, vale seguir essas dicas para você economizar nas suas finanças domésticas e passar os dias com menos sufoco.