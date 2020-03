Dia da Mulher em Cachoeiro será lembrado com corrida de rua, serviços e atividades culturais

Por Redação - Redação 19

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim está preparando uma programação especial em comemoração ao Dia da Mulher (8 de março).

A primeira atividade será na própria data comemorativa. É a 4ª Corrida da Mulher, uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp).

As 400 participantes inscritas percorrerão trajeto de 5 quilômetros da prova, com largada às 7h30, na Praça Jerônimo Monteiro. Depois do evento, haverá aulão gratuito de zumba, também na praça.

Na segunda-feira (9), será a vez das mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Rui Pinto Bandeira curtirem, das 9h às 15h30, uma série de ações integrativas.

Serão apresentações artísticas, show com a cantora Valéria Rezende, serviços estéticos (corte de cabelo, limpeza de pele e outros), serviços de saúde (aferição de pressão, teste de glicose e glicemia), roda de conversa sobre “O impacto do empoderamento feminino no sucesso do seu negócio”, com a bióloga, jornalista e gestora educacional Rosimary Fructuoso, e, ainda, oficinas de artesanato.

Centro de Convivência Vovó Matilde

No dia 13, também haverá atividades especiais para as idosas atendidas pelo Centro de Convivência Vovó Matilde, localizado no São Geraldo. Das 9h às 14h, serão realizadas apresentações culturais e oficinas de artesanatos e oferecidos serviços de saúde, como massagens e aferição de pressão.

“O que desejamos, com essa programação, é proporcionar ações de valorização do público feminino, além de lembramos das lutas por direitos e pela igualdade de gêneros que o Dia da Mulher simboliza”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Social em exercício, Claudineia Debona.