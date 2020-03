Detran|ES divulga lista de selecionados da 1ª fase do CNH Social 2020

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 443

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou nesta terça-feira (31), às 12h, o resultado dos selecionados na primeira fase do programa CNH Social 2020. A lista com os nomes dos 2.500 beneficiados está disponível no site www.detran.es.gov.br. Confira aqui.

Foi enviada para os celulares e e-mails de todos os contemplados uma mensagem informando que foram selecionados e que em breve receberão as orientações sobre os procedimentos para dar andamento ao processo de habilitação. O programa CNH Social está suspenso por tempo indeterminado, conforme Instrução de Serviço do Detran|ES e Decretos Estaduais que dispõem sobre o estado de emergência em Saúde Pública no Espírito Santo.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, tranquiliza os candidatos e afirma que essas vagas estão garantidas. “Tivemos que suspender o programa CNH Social temporariamente devido às medidas adotadas para prevenção à transmissão do novo Coronavírus, mas garantimos que não haverá prejuízos aos beneficiários. Assim que voltarmos à normalidade, conforme decisões formalizadas pelo Governo do Estado, daremos todas as informações necessárias para que quem foi selecionado possa dar andamento ao seu processo de habilitação. E pedimos aos candidatos que aproveitem essa oportunidade, já que a habilitação representa uma chance a mais para o mercado de trabalho”, disse.

Mais oportunidade

Para aqueles candidatos que não foram selecionados nessa lista, haverá uma nova oportunidade de ser contemplado. Será divulgada, no site do Detran|ES, com data ainda a ser definida devido às medidas de combate ao Coronavírus, uma chamada única de suplentes. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candidatos que não respeitarem prazos estabelecidos no processo de Habilitação. No ano passado, 1,2 mil suplentes foram chamados nas duas fases do programa.

O órgão reforça que aquelas pessoas que não conseguiram se inscrever terão nova oportunidade na segunda e terceira fases e destaca que não é necessário se dirigir aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou ao Detran|ES neste momento.

Seleção

Os candidatos inscritos foram selecionados segundo os critérios previstos no Decreto Estadual Nº 4423-R, de 03 de maio de 2019, que considera menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoas Portadoras de Deficiência (PCD), foram contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.

Perfil dos inscritos

As inscrições foram encerradas na última quarta-feira (25) e atraíram 31.606 interessados para as 2.500 vagas abertas nesta primeira fase do programa em 2020. Do total de inscritos, 16.749 candidatos são do interior do Estado e 14.857 são de municípios da Grande Vitória.

No interior, o maior número de inscritos foi, em ordem crescente, em São Mateus (2.373), Linhares (1.676), Aracruz (1.450), Cachoeiro de Itapemirim (1.098) e Conceição da Barra (776). Já na Grande Vitória, o município da Serra liderou o número de inscrições com 4.070, seguido de Cariacica (3.600), Vitória (3.049), Vila Velha (2.312) e Guarapari (947).

Quanto aos processos de habilitação procurados, 27.185 pessoas se inscreveram com o objetivo de tirar a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro). Dos condutores já habilitados, 2.842 se inscreveram para fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) e 1.579 para a adição de categoria A ou B.

As mulheres correspondem a 70,27% do total de inscritos, com 22.210 interessadas em participar dos processos de habilitação. Do total de inscritos, 33,13% têm entre 18 e 24 anos e 28,88% têm entre 30 e 39 anos.

Investimento

Serão investidos quase R$ 7,5 milhões em 2020 para possibilitar o acesso à carteira de habilitação de forma gratuita a pessoas de baixa renda que residem em municípios capixabas, proporcionando mais oportunidades para os beneficiários. Lançado em 2011, o CNH Social oferece formação, qualificação e habilitação profissional para condutores de veículos com vistas à possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Até 2022, serão oferecidas 25 mil carteiras de habilitação gratuitamente pelo programa.