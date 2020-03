Deputada Soraya Manato quer punir servidores e políticos que recebem o Bolsa Família indevidamente

Por Redação - Redação 8

Nesta quarta-feira (4), a deputada federal Dra. Soraya Manato (PSL/ES) apresentou o Projeto de Lei nº que 512/2020, que dispõe sobre medidas punitivas a servidores públicos e detentores de mandatos eletivos que se apropriem indevidamente do recebimento do benefício do Programa Bolsa Família. Segundo ela, é inadmissível essa conduta.

“Não podemos permitir que pessoas de má fé recebam esse benefício irregularmente. Em Brasília, foram identificados 248 famílias que tem entre seus membros haviam servidores do Governo do Distrito Federal, que recebiam, indevidamente, o Bolsa Família. Uma situação absurda e inadmissível”, enfatizou a deputada federal.

A parlamentar destacou ainda que a Polícia Federal já identificou casos graves com relação a recebimentos irregularidades do Programa.

“Recentemente, a Polícia Federal identificou que um funcionário, lotado na Unidade do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social, que desempenhava a função de cadastrar/atualizar os dados das famílias a serem contempladas, realizou a inserção ilícita de dados falsos no sistema, fazendo com que diversas pessoas fizessem jus ao benefício, sem a necessidade comprovada. Por isso, fiz questão de apresentar essa proposta na Câmara dos Deputados para que esses criminosos sejam punidos”, afirmou Dra. Soraya Manato.