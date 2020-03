Defesa Civil retira árvores caídas em estradas rurais de Atílio Vivácqua

Por Redação - Redação 25

Nesta segunda-feira (2), a Defesa Civil de Atílio Vivácqua vem atuando para desobstruir diversas vias do interior que foram afetadas pelas fortes chuvas de domingo (1).

A chuva cai com menos intensidade no município e, durante a manhã, equipes do órgão retiraram árvores caídas em estradas vicinais nas localidades de Córrego da Fama e Flecheiras e, também, na rodovia ES 289 (Atílio Vivácqua x BR 101), no trecho próximo à saída do município.

“As únicas ocorrências registradas até o momento são referentes, apenas, à queda de árvores em estradas rurais”, tranquiliza o coordenador da Defesa Civil Municipal, Fernando Bomfim.

Ainda assim, ele orienta a população atiliense a ficar atenta ao acumulado de chuva previsto até terça (3). “As comunidades ribeirinhas devem redobrar essa atenção”, ressalta Bomfim, ao informar que o rio Muqui – que tem sido monitorado desde as primeiras horas desta segunda – subiu cerca de 1,20 metros acima do nível normal.

Em situação de emergência, a Defesa Civil de Atílio Vivácqua pode ser acionada pelo telefone (28) 3538-1109, de segunda a sexta, das 7h às 16h.