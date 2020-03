Curso gratuito e on-line orienta professores no uso das ferramentas digitais

Por Redação - Redação 45

Aulas gratuitas e on-line com a temática educacional serão ofertadas no curso para os professores da Educação Básica, pela Britannica Escola, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e apoio do Ministério da Educação (MEC). As aulas serão ministradas entre os dias 24 a 27 de março em cinco turmas nos horários vespertino e matutino.

As inscrições são feitas pelo site da Britannica Escola, onde é possível escolher três temáticas como: Utilizando a Linguagem digital na sala de aula; Uso de Conteúdo digital na sala de aula; e Aluno pesquisador no ensino fundamental.

No site, os profissionais poderão ter acesso ao material de aprendizado e às ferramentas de ensino, além de contar com os recursos multimídia, artigos, biografias, notícias e muitos outros recursos de estudo.

Todos os meses, o portal Britannica Escola oferece cursos de formação on-line e gratuitos para os professores brasileiros. Os assuntos visam orientar docentes para as atividades na sala de aula com orientações sobre o uso de ferramentas digitais do portal em sala de aula e em atividades complementares. Os inscritos podem escolher entre cinco horários diferentes, de 9h às 17h30.

Especialização para professores com até 70% de desconto

Para os docentes que querem se especializar, também é possível recorrer ao Educa Mais Brasil, que oferta uma variedade de cursos para especialização. No site é possível conferir as opções disponíveis em todo o Brasil.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

