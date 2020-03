Criador do hino oficial de Guaçuí será homenageado pela Câmara Municipal

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 88

Advertisement

Advertisement

O professor Antônio Carneiro Ribeiro, ícone literário e autor do hino oficial de Guaçuí, receberá homenagens na próxima segunda-feira (8), às 8h, na Praça da Bandeira, no Centro do município.

Familiares e ex-diretores da escola que leva o nome do professor receberão as homenagens no evento promovido pela ONG Amigos da Educação, IHGG, Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Câmara Municipal de Guaçuí.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Carneiro era escritor, compositor e grande incentivador da literatura local. Além dos poemas e do hino municipal, ele também é autor da música “parabéns para você”, originalmente traduzida do inglês, mas que ganhou uma nova versão guaçuiense feita pelo professor. Guaçuí é o único município do Brasil que em que se canta a música de forma diferente.

“Um poeta, escritor, um nacionalista que fez história no nosso município. Tínhamos um busto do professor na praça, sem identificação, os mais novos não sabiam de quem se tratava. Então criamos esse tributo para colocarmos a placa no busto e também teremos apresentações artísticas, além das homenagens para resgatar e valorizar este ícone tão importante para nossa cidade”, disse Ângelo Moreira, presidente da Câmara Municipal do município.