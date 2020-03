Covid-19: MPF cria canal para denúncias no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 91

O Ministério Público Federal no Espírito Santo, para evitar a contaminação por contágio do coronavírus, disponibilizou um número de telefone e Whatsapp, para receber denúncias de pessoas que estiverem descumprindo o decreto do Governo do Estado para não promoverem aglomeração de pessoas.

O número –27 99225-4591– será usado para contato direto. O MPF pede que o denunciante envie, além das informações, fotos do local.

Podem ser denunciados estabelecimentos que estejam abertos e fora do protocolo do Governo do ES e que não se enquadrem na medida, como, também, festas e outros eventos com aglomeração de pessoas.

