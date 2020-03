Corrida da Mulher: participantes devem retirar kits no sábado (7) em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 66

No sábado (7), será feita a entrega do ‘kit atleta’ para as participantes da 4ª Corrida da Mulher, evento que a Prefeitura de Cachoeiro realizará no domingo (8), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

O kit, composto da camisa oficial da prova e de brindes de parceiros do evento, só poderá ser retirado no sábado, das 8h às 14h, no posto de combustível localizado na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 558, no Paraíso. É preciso apresentar documento pessoal.

Para a retirada por terceiros, é necessário apresentar o documento oficial com foto da atleta inscrita. No ato da retirada, também será preciso entregar um litro de leite, para doação a instituições filantrópicas do município.

Para esta edição da corrida, foram disponibilizadas 400 vagas no site capacita.cachoeiro.es.gov.br. Elas foram preenchidas em apenas um dia – na última quinta-feira (27).

A concentração da prova será às 7h, na Praça Jerônimo Monteiro, que também será o ponto de largada (às 7h30) e chegada.

No percurso de 5 quilômetros, as participantes seguirão em direção à avenida Beira Rio, atravessarão a Ponte Guadalajara (Ilha da Luz) em direção à rua Samuel Levy (Aquidaban), passarão pela avenida Pinheiro Júnior, retornarão na ponte municipal Fernando de Abreu e voltarão pela rua 25 de Março, no sentido da praça. Todas as corredoras receberão medalhas.

A 4ª Corrida da Mulher é uma realização das secretarias municipais de Esporte e Lazer (Semesp) e de Desenvolvimento Social (Semdes).

