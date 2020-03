Coronavírus: familiares de homem internado na UTI da Santa Casa de Cachoeiro estão em quarentena

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1787

Advertisement

Advertisement

Familiares de um homem, morador de Cachoeiro de Itapemirim, que viajou na semana passada para o Paraná, e fez conexão em um aeroporto de São Paulo, estão em quarentena após o viajante retornar à cidade, apresentar sintomas parecidos com o do coronavírus e ser hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia do município.

Em uma publicação no Instagran, Bruna Sgulmero, parente do homem hospitalizado explicou que na quinta-feira (12), o familiar começou a se sentir mal – ainda no estado do Paraná – e retornou a Cachoeiro no sábado (14), onde começou a apresentar sintomas de gripe.

No mesmo dia, foi até a Unimed, onde foi atendido, mas o médico o liberou e disse se tratar de uma gripe comum. Naquela noite, ele teve falta de ar e procurou a Santa Casa, onde foi atendido e liberado por que os sintomas dele ainda não se enquadravam no protocolo de Covid-19.

Advertisement

Continua depois da publicidade

No domingo (15), ele teve piora no quadro, com insuficiência respiratória e dores no corpo – sintomas parecidos com o do coronavírus que são; febre, tosse, dificuldade de respirar, dores no corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta ou diarreia – e retornou à Santa Casa.

Desta vez, a equipe médica preferiu, por precaução, interná-lo em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para acompanhar o caso e dar assistência necessária e frequente, já que ele estava com insuficiência respiratória.

O homem fez exames para diagnosticar o tipo de enfermidade, e confirmar se ele está ou não contaminado pelo coronavírus. O resultado deve sair nesta quarta-feira (18).

Bruna e a mãe dela estão em quarentena para evitar o possível contagio e transmissão do vírus, mas elas não apresentam até o momento, sintomas da infecção.

Advertisement

“O que me assusta é que na televisão, na reportagem, a gente vê uma coisa que parece está distante, mas é um problema que está bem perto […] Estamos separando os talheres, limpando a casa com frequência, usando álcool em gel […] Meu medo é que isso estore e não tenha leito pra todo mundo. Quem puder, que fique em casa, se cuide, evite sair sem necessidade, é isso, o vírus pode estar mais perto do que a gente imagina”, desabafou a jovem, que fez um alerta sobre os cuidados.

Em nota, a Santa Casa de Cachoeiro afirmou que por determinação do Governo do Estado, as informações sobre casos suspeitos serão repassadas pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Assista;