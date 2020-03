Saiba quais produtos de limpeza matam o coronavírus

Por Redação - Redação 173

Se antes o potinho de álcool gel ficava esquecido na bolsa ou no carro, com os casos de coronavírus se espalhando pelo mundo, o produto virou objeto de desejo de muitos — e não é para menos. De acordo com João Prats, infectologista da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, o álcool gel com concentração de 70% e a água com sabão são as melhores formas de higienizar as mãos e evitar a contaminação.

“Além desses, produtos de limpeza com cloro e até mesmo o álcool ‘comum’, com porcentagem menor, são efetivos”, aponta o especialista. Invista nestes produtos para higienizar ambientes e matar o coronavírus:

Água sanitária

Desinfetantes em geral

Limpadores multiuso com cloro

Limpadores multiuso com álcool

Álcool de limpeza (líquido)

Detergente Sabão

Como o álcool e o sabão matam o vírus

Ambos os métodos são efetivos para quebrar a cápsula de gordura protetora do vírus e destruí-lo. “No caso do álcool, o valor de 70% é o recomendado para higienizar o corpo por ser o mais efetivo — na mão, a limpeza precisa ser imediata”, explica o especialista.

Transmissão por superfícies também é possível Justamente por ser envolvido por uma camada gordurosa, o vírus não sobrevive por muito tempo fora do corpo humano — a estimativa do especialista, feita com base em outros vírus similares, é que ele dure de seis a 24 horas dependendo da temperatura e umidade do ambiente e do tipo de superfície.

Já de acordo com estudo da Universidade de Princeton (EUA), o coronavírus pode sobreviver por até 72 horas em materiais como plástico e metal inoxidável. Em papelão, pode durar 24 horas.

“Também vale pensar no tempo que a pessoa infectada está no mesmo lugar. Se ficar o dia todo em um quarto, estará colocando novas partículas nos objetos a todo momento. Mas, se apenas passou por um local, deixará uma quantidade menor do vírus ali, que deverá desaparecer em algumas horas”, esclarece Prats.

Para limpar locais frequentados por várias pessoas, como já explicamos, os desinfetantes comuns, produtos com cloro e álcool ou até mesmo água e sabão são efetivos.

Fonte Uol