Coronavírus: organização do Festival de Inverno de Guaçuí monitora evolução da pandemia

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 96

Advertisement

Advertisement

A organização do 4° Festival de inverno de Guaçuí está acompanhando a evolução da pandemia do coronavírus (Covid-19). As datas para realização do evento estão mantidas de 10 a 14 de junho.

“Estamos monitorando as informações e as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde. Caso a pandemia não seja contida nos próximos meses o comitê organizador do 4º Festival de Inverno de Guaçuí adotará as medidas necessárias para que o interesse do público seja respeitado”, explica o diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho.

Pela importância do evento para Guaçuí e região do Caparaó, a GFC Eventos afirma que se caso o festival não possa ser realizado na data original, a organização definirá uma nova data ainda dentro do ano de 2020.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Estamos esperançosos que o Brasil vai superar mais essa adversidade, sigam as orientações de profilaxia e orientações dos órgãos competentes do governo. Vamos juntos ser responsáveis para superar esse desafio mundial”, finaliza Carvalho.