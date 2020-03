Coronavírus: hotéis das montanhas capixabas estão com medidas de higiene reforçadas

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 129

Advertisement

Advertisement

Por ser uma região que concentra muitas atividades ao ar livre, como trilhas, passeios a cavalo, esportes de aventura e inúmeras cachoeiras, a região de montanhas do Espírito Santo é uma excelente alternativa para quem procura um local mais tranquilo e longe das aglomerações de pessoas nas grandes cidades.

Com o mundo vivendo a pandemia do coronavírus (Covid-19), muitas medidas estão sendo tomadas no Espírito Santo e no Brasil com o intuito de evitar o contágio de pessoas com a doença. Em todos os municípios da região de montanhas do Estado, não há nenhum caso de coronavírus.

O setor de turismo das montanhas do Espírito Santo está preparado para que os hóspedes de hotéis e pousadas, além dos clientes do agroturismo, de cafeterias e dos inúmeros restaurantes, tenham tranquilidade ao visitar a região com sua família. Os cuidados também se estendem a todos que trabalham no setor.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Seguindo as recomendações de órgãos ligados à saúde pública, os empresários do ramo hoteleiro estão reforçando os cuidados nas dependências internas dos estabelecimentos. O presidente do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, Valdeir Nunes, que também é diretor do Hotel Fazenda China Park, reforçou que não há aglomerações de pessoas na região.

“Estamos trabalhando normalmente. Os hotéis e pousadas de montanhas ficam em áreas cercadas de muito verde, com muita ventilação e com muito espaço para que não haja aglomerações. Estamos seguindo orientações de órgãos de saúde e redobrando a higienização em todos os locais de fluxo de turistas”, destacou Valdeir.

No China Park, Valdeir informou que foram reforçados os protocolos e condutas de limpeza e higiene. “Adotamos diversas medidas preventivas, além das recomendações dos órgãos de saúde oficiais. Também aumentamos a frequência de higienização dos ambientes, em todas as unidades de hospedagem, bem como em equipamentos, mesas dos restaurantes e utensílios. Contatos físicos, apertos de mão e abraços estão suspensos temporariamente, mas nossos sorrisos e cordialidade habituais estarão aqui para receber os nossos clientes com muita alegria”, garante.

O diretor do Aroso Paço Hotel, Gustavo Aroso, disse que está tudo normal e com bom movimento, inclusive com eventos futuros sendo agendados. “Temos feitos o ‘briefing’ sobre cuidados pessoais e sanitários no ambiente de trabalho com os colaboradores. Também disponibilizamos álcool gel nos locais de fluxo de pessoas. Temos uma natureza em equilíbrio na região e aqui é o local ideal para recarregar as resistências físicas e mentais, para mais leves enfrentarmos mais esse desafio”, reforça.

Advertisement

Arthur Caldeira, gerente do Hotel Bristol Vista Azul, e presidente da Associação Turística de Pedra Azul (ATPA), informou que os procedimentos de higienização foram reforçados no hotel. “Principalmente em locais de mais contatos como portas, maçanetas teclados e fones. Temporariamente vamos manter fechadas as áreas de piscina, sauna e academia. A recomendação é que evitem grandes aglomerações, então, o passeio nas montanhas capixabas é uma opção. Para aqueles que não se sentem seguros, não cancelem, mas remarquem sua viagem”, orientou.

O secretário de Estado de Turismo, Dorval Uliana, destacou que todas as empresas turísticas devem seguir as orientações dos órgãos oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

“É preciso evitar aglomerações e, principalmente, manter os cuidados com a higiene redobrados, que é o principal aliado nesse momento para diminuir o contágio com essa doença. Com as medidas sanitárias do governo, das empresas e dos cidadãos, teremos um declínio rápido para essa pandemia”, acredita.

Dorval informou que já foram realizadas reuniões com entidades do setor para chegar a um protocolo do que fazer se houver algum hóspede ou cliente com sintomas do coronavírus. “É preciso acionar as autoridades de saúde pública para que acolha a pessoa e o encaminhe para a realização dos exames necessários. Os funcionários dos hotéis precisam ser muito bem orientados sobre as precauções necessárias em seu trabalho e também em casa”, destacou o secretário.

A recomendação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) é que os hoteleiros de todo o país façam a sua parte, implementando as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que podem ajudar a diminuir o impacto do coronavírus no país.

Atrativos turísticos em meio a muito verde

Quem visita a região de montanhas do Espírito Santo tem uma vantagem, que é a variedade de atrativos turísticos em locais abertos, em meio à natureza e que podem ser visitados todos os dias. Veja, abaixo, alguns desses atrativos.

DOMINGOS MARTINS

Praça Dr. Arthur Gerhardt – É um local recheado de história e de belezas naturais, e fica localizada no Centro de Domingos Martins. No meio da praça há um termômetro gigante onde muitas pessoas costumam tirar fotos, apontando para a temperatura, nos dias mais frios. Na local também estão localizados outros dois pontos turísticos da cidade: o Monumento ao Colono Imigrante e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Há também lago com peixes e a miniatura de um quintungo (usado para a fabricação de farinha artesanal).

Cascata do Galo – Quem gosta de um lugar para relaxar e poder se banhar em períodos do ano em que o calor é intenso, a Cascata do Galo é a pedida certa. Localizada a dez quilômetros da sede do município, seguindo pela “Estrada do Galo”, o local é cercado por Mata Atlântica e conta com presença de várias espécies de animais. A cachoeira possui três quedas que totalizam 70 metros de altura. Ao redor existem alguns empreendimentos voltados ao turismo como pousadas e restaurantes.

Parque Estadual da Pedra Azul – Considerado um dos principais cartões postais do Estado, o Parque Estadual da Pedra Azul proporciona um turismo de aventura, por meio de trilhas, com opções que unem a riqueza da flora com várias espécies da fauna. Um dos pontos procurados dos locais são as trilhas que dão acesso as piscinas naturais, à Pedra do Lagarto, ao Mirante e à própria Pedra Azul. Possui duas trilhas dividas em nível fácil e médio/difícil. A Trilha fácil possui um percurso de 1.900 metros (ida e volta). A trilha considerada de nível médio/difícil, o percurso é de 2.500 metros (ida e volta). Fica no Km 89 da BR-262, em Pedra Azul.

Pórtico da Cidade – O pórtico de Domingos Martins foi inaugurado em 1992 e desde então se tornou símbolo da cidade. Desenhado no estilo Enxaimel, possui letreiros de boas vindas em letras góticas, em referência à cultura alemã, que permeia toda a vida da cidade desde o século passado. Ao lado do portal há uma roda d’água com peixes. É um local perfeito para quem deseja levar uma lembrança fotográfica do município e evidenciar a cultura alemã presente até nas construções da cidade. Fica no Km 42 da BR-262.

MARECHAL FLORIANO

Gruta de Nossa Senhora de Lourdes – A gruta foi local de residência dos primeiros colonizadores do distrito. Hoje, o local guarda a estátua de Nossa Senhora de Lourdes, protegida dentro de um abrigo de madeira, a ao seu lado aparece uma placa com os dizeres “Aqui descansavam os heróicos fundadores de Santa Maria”. A gruta tem altura média de 1,70 metro e profundidade máxima de 2 metros. Fica no km 03 da Rodovia Francisco Stockl, em Santa Maria de Marechal.

Estação Ferroviária de Araguaia – A Estação era parte da antiga Estrada de Ferro Leopoldina. Foi inaugurada em 1903. A velha estação era e ainda é parada do trem turístico da região. Atualmente funciona como local de exposição e venda de artesanato local e de produtos do agroturismo. Fica aberto diariamente. Fica no centro do distrito de Araguaia.

Bomba de Gasolina – Na vila de Araguaia, uma das curiosidades é uma bomba de gasolina da Texaco, construída na década de 30, e que é preservada até hoje. Ela está em frente à estação ferroviária, onde funcionava antigamente para abastecer veículos dos moradores. Fica na sede do distrito de Araguaia.

Cachoeira do Zeca – Atrativo natural de águas límpidas e rasas, com no máximo um metro de profundidade. Uma pequena ponte feita com um tronco de árvore liga as duas margens. Há um salto sobre uma grande pedra, seguindo lentamente e formando uma pequena praia fluvial. A cachoeira continua seu curso descendo em uma extensa corredeira que é avistada ás margens da estrada. O local apresenta áreas com sombra, mata nativa e plantações de eucalipto nas proximidades. Fica na Rodovia Francisco Stockl, km 04, Santa Maria de Marechal. Durante esse período, a cachoeira funcionará sob reserva, e atenderá apenas 15 mesas simultaneamente, em ambiente aberto.

AFONSO CLÁUDIO

Pedra dos Três Pontões – A Pedra Três Pontões é um dos símbolos do município e um dos lugares mais belos da região. Está anexado ao Parque Municipal Pedra Três Pontões. Sua forma se constitui de três grandes pontões em cima da pedra, daí vem o nome. A formação rochosa abriga um pouco da fauna típica da Mata Atlântica e recebe turistas de vários lugares do mundo, atraídos pela prática do alpinismo e saltos de parapente. Com aproximadamente 1.100 metros de altitude, a pedra dos Três Pontões fica a 10 km da sede. Fica na Estrada do Garrafão, acesso pela estrada para Itarana, Km 10,5.

CASTELO

Pico do Forno Grande – O Parque Estadual do Forno Grande protege o segundo maior ponto culminante do Espírito Santo, o Pico do Forno Grande, com 2.039 metros de altitude. Local de especial riqueza biológica onde sobre o musgo das pedras proliferam espécies raras de orquídeas e bromélias. Ali também vivem espécies de animais em extinção, como a onça-parda, a jaguatirica e o macaco mono-carvoeiro. No topo do pico – área de preservação – concentra-se uma mata que, segundo o pesquisador Augusto Ruschi, trata-se da maior floresta de altitude do mundo.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Mirante da Torre de TV – Do alto é possível ter uma visão panorâmica do Pico do Forno Grande, da Pedra Azul e de toda a cidade de Venda Nova do Imigrante. A rampa para voos de asa delta e parapente fica em 1.189 metros de altura do morro. Na região há ainda à Pedra do Rego. O acesso fica no km 106 da BR-262, mais 6,7 km de estrada de chão.

Morro do Filleti – Com 1.110 metros de altura, este morro também possui rampa para decolagem de asa delta e parapente. O acesso é fácil para qualquer veículo e o local é apropriado para caminhadas. O acesso fica no km 99,2 da BR 262, distante cerca de 6 km da sede do município.