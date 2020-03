Coronavírus: FES determina suspensão do Capixabão 2020 e Estadual Série B 2020

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 132

Considerando as medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde para evitar a propagação do novo do COVID-19 (coronavírus) no Espírito Santo.

Considerando a preservação de todo o público diretamente ligado às competições realizadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), a entidade vem a público determinar a suspensão temporária Campeonato Estadual Série A e Campeonato Estadual Série B, por prazo indeterminado, a partir desta quarta-feira, dia 18 de março.

A data de retomada das competições estará condicionada às orientações governamentais a serem expedidas em matéria de Saúde Pública.

Continuamos atentos às orientações das autoridades estaduais e federais, e certos de que a medida visa o esforço coletivo pela diminuição das possibilidades de contágio e propagação do Covid -19. Caso haja novas informações, publicaremos em nossos canais oficiais.

Visando a integridade física e a preservação da saúde dos nosso filiados, tomamos a decisão de cancelar a reunião anteriormente marcada para esta quarta-feira, dia 18 de março, na sede da entidade.

Priorizando, também, a proteção dos atletas e a não propagação do coronavirus, a FES recomenda a todos os seus filiados, das categorias de base ao profissional, que suspendam todas as atividades físicas em grupo, como treinamentos, avaliações e testes físicos até que se tenha nova orientação das autoridades de saúde ou a garantia de um ambiente seguro para o retorno das mesmas.

Comunicamos que também tomamos a decisão de suspender as atividades administrativas a partir do dia 19 de março, porém todos os funcionários da FES estarão trabalhando em home office e disponíveis para o atendimento por telefone, e-mail e demais canais digitais.

