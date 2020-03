Coronavírus faz casamentos serem adiados e remarcados para a primavera no ES

Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

Com o avanço do coronavírus no Espírito Santo e com medidas rígidas para evitar aglomerações, as cerimonias de casamentos tiveram que ser adiadas. O sonho de subir o altar e comemorar com amigos e a família a data tão especial, no entanto, continua. E a maioria dos noivos tem procurados os meses da primavera para dizer o tão espero sim.

Para se ter uma ideia, na Igreja Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro, as cerimônias foram suspensas. A previsão é que os eventos voltem a acontecer a partir de setembro, quando existe uma expectativa de que a doença esteja mais controladas.

Na Mansão 300 Graus, um dos lugares mais procurados para esse tipo de evento em Meaípe, os adiamentos também serão inevitáveis. O proprietário do espaço, Daniel Santiago, explica que os meses de setembro, outubro e novembro vão registrar o maior número de festas este ano por conta do coronavírus.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Santiago contou que algumas noivas já ligaram para desmarcar e outras buscando informações sobre adiamentos com receio de terem algum prejuízo.

“A gente tem tranquilizado as nossas clientes de que elas vão poder remarcar as festas sem nenhum custo. Entendemos que esse é um período de necessidade extrema e por isso estamos adotando esse posicionamento”, disse.

O proprietário do espaço ainda afirmou que suspendeu a contratação de novos clientes para que as noivas que precisarem remarcarem suas festas tenham as datas disponíveis até o ano que vem.

“Já tivemos noivas que remarcaram para até para 2021, até pela dificuldade de encontrar disponível a mesma data para todos os demais serviços do casamento, como buffet, decoração, etc..”, explicou.

Advertisement

Estação das flores

A publicitária Danúbia Rocha, por exemplo, é uma dessas noivas que estavam ansiosas pelo grande dia, mas viu a alegria de reunir os amigos e família em torno do altar adiada por causa da doença.

O casamento com o servidor público Paulo Roberto Stefenon estava marcado para o fim do mês de abril, data em que os especialistas apontam como o auge do número de casos do coronavírus.

“Após muita reflexão, acreditamos que não havia mais sentido em realizar uma festa nesse momento em que não poderíamos abraçar as pessoas tão importantes que lá estariam para nos prestigiar”, contou Danúbia.

Segundo ela, a festa também não poderia ser feita e colocar em risco a vida dos convidados. Agora a publicitária remarcou da data para o início de outubro.

“Eu acredito que até lá isso tudo já passou e vamos nos casar na primavera, estação das flores e que vai nos trazer bastante alegrias”, disse.