Continuação da vacinação contra a gripe em Guaçuí será feita por agendamento a partir de terça (24)

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe H1N1) começou nesta segunda-feira (23) e, apesar da situação de emergência em saúde pública e com isolamento domiciliar determinado em Guaçuí, por causa do Coronavírus (Covid-19), o primeiro dia foi tranquilo com muitos idosos indo até as unidades de saúde. Nesta primeira fase, que vai até o dia 15 de abril, estão sendo vacinados os idosos, com 60 anos de idade ou mais, e também os profissionais da saúde. A campanha termina no dia 22 de maio.

Nesse primeiro dia, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Guaçuí informa que foram vacinados 1.080 idosos e 220 profissionais do setor. As doses foram colocadas à disposição nas unidades de saúde do município e cada idoso pode ser vacinado naquela que se encontra mais perto de sua residência. Mas nem todas as unidades realizaram a vacinação em suas instalações, fazendo isso em locais mais espaçosos e arejados, para evitar aglomerações. Cada uma das equipes das 10 unidades também se empenharam para organizar as filas de modo que os idosos ficassem na distância recomendada para prevenir o contágio pelo Coronavírus. Pessoa com sintomas respiratórios não puderam ir aos locais de vacinação.

A partir desta terça-feira (24), a Semus anunciou que precisará mudar a estratégia. Isso porque o Ministério da Saúde está enviando a vacina de forma fracionada e, por esse motivo, o prosseguimento da vacinação será feito por agendamento. “Vamos disponibilizar um número de telefone, para as pessoas ligarem e agendarem, porque com a vacina fracionada, não queremos correr o risco do idoso sair de casa, chegar na unidade e a vacina já ter acabado”, explica o secretário municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso. “A pessoa vai ligar e será agendada a hora para ir tomar a vacina que será aplicada na unidade de saúde perto de sua casa”, completa o secretário. Isso também vale para os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para agendar, a pessoa deve ligar para o telefone (28) 99928-4772, das 8 às 16 horas. Segundo informações da Secretaria, nesta terça (24) e quarta (25), serão agendadas a vacinação para quinta-feira (26). Assim por diante, até que o município atinja a meta de 90% do público alvo. De acordo com os dados da Semus, o total (100%) é de 3.597 idosos e 753 trabalhadores da saúde.

O telefone colocado à disposição, também pode ser usado para conseguir informações e pelos profissionais da saúde que não fazem parte do setor público para agendarem o dia, hora e local de vacinação. Já os profissionais do serviço público estão sendo vacinados nas unidades de saúde em que trabalham, enquanto a Santa Casa de Guaçuí está vacinando seu pessoal.

A segunda fase da campanha está marcada para acontecer a partir de 16 de abril, seguindo até o dia 8 de maio, quando serão vacinados os professores das escolas públicas e privadas, além dos profissionais das forças de segurança e salvamento e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais ou de deficiência. Já a terceira fase, de 9 a 22 de maio, irá vacinar as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres que estão amamentando).

Advertisement