Confira as vagas de emprego desta quarta (18) no Sine Anchieta

Por Redação - Redação 53

Advertisement

Advertisement

A quarta-feira (18) começa com 7 oportunidades de emprego na Agência do Sine de Anchieta. As vagas estão disponíveis pelo Emprega Brasil, Sine Fácil ou no Sine Anchieta enquanto houver limite de encaminhamento.

Os interessados devem trazer currículo atualizado no ato da inscrição à vaga pretendida. Mais informações sobre os requisitos para concorrer às vagas de emprego, entre em contato com o Sine pelo telefone (28) 3536-3488.

A Agência fica localizada na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Anchieta- na Casa do Cidadão. Atendimento ao público é das 8 às 17 horas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

OCUPAÇÃO: Vagas Advertisement CBO Código da vaga INSTRUTOR DE AUTO-ESCOLA – Vaga para trabalhar em Anchieta como instrutor de carro e moto, curso de instrutor, ensino médio completo, experiência em ctps, habilitação AB, experiência na função, idade mínima 21 anos, salário R$ 1.200, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 02 333105 ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO – Vaga para o município de Anchieta, cursando o 4.º período de Administração, aceitável pessoas com deficiência, vaga exclusiva para moradores de Anchieta. 01 411005 CADISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA) – Vagas para trabalhar em Anchieta, 1º grau completo, experiência comprovada em CTPS, ter disponibilidade para trabalhar de turno e realizar viagens, vaga exclusiva para moradores de Anchieta, Guarapari e Piúma 01 318105 VENDEDOR PORTA A PORTA – Vaga para trabalhar em Anchieta por 90 dias, oferecendo serviços aos funcionários da PMA de Anchieta, ajuda de custo diário de R$ 15,00 + comissão por venda no valor de R$ 20,00. Potencial de 3000 clientes. Vaga exclusiva para moradores de Anchieta 03 524105 TOTAL TOTAL 07