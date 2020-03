Confira a previsão do tempo para este sábado (28) no Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 57

Advertisement

Advertisement

Sábado (28) de predomínio de sol no Espírito Santo. Apenas no litoral norte capixaba, previsão de chuva rápida no começo do dia, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove nas demais áreas do Estado, segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor. Não chove. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.