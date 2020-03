Confira a previsão do tempo para esta sexta (6) no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 205

Na sexta-feira (6), a ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) continua sobre o Espírito Santo. Tempo chuvoso e com diminuição do abafamento em parte do norte capixaba. Chove em alguns momentos nas demais regiões. Ainda há risco de chuva moderada a forte na metade norte do Estado (veja o aviso).

Na Grande Vitória, algumas aberturas de sol e chuva ocasional. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, algumas aberturas de sol e chuva ocasional. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, algumas aberturas de sol e chuva ocasional. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.