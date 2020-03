Com academias fechadas, personal trainer de Cachoeiro usa redes sociais para dar aulas

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 53

Advertisement

Advertisement

Quem está acostumado com os treinos e as atividades físicas não tem desculpa para interrompê-los durante a quarentena necessária em prevenção ao coronavírus. É que em Cachoeiro de Itapemirim, o personal trainer Isaac Delormi usou a criatividade e começou dar aulas online por meio do seu Instagram. Com o fechamento das academias determinado pelo Governo do Estado, dá pra treinar de casa.

A novidade se espalhou e muitos adeptos passaram a segui-lo nas redes sociais para acompanhar as aulas e dicas totalmente gratuitas. As aulas são transmitidas ao vivo e depois são postadas em seu feed na rede social.

A orientação do professor, que é pós-graduado em fisiologia do exercício, é que as atividades só sejam praticados por quem já tem uma rotina. ” As aulas são apenas para pessoas que estavam ativas na academia”, postou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Em meio à CRISE tire o “S”e CRIE soluções para seu problema. Venha comigo nesse projeto 40 dias no foco comigo ISAAC DELORMI”, disse o profissional em outra postagem ao iniciar o projeto.

Confira os detalhes no Instagram de Isaac Delormi