Com 292 milímetros, Anchieta foi a cidade com maior acumulado de chuva no ES

Por Ana Glaucia Chuina

Anchieta foi o município do Estado com o maior acumulo de chuva nas últimas 24 horas. De acordo com boletim atualizado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), foram registrados 292.4 milímetros.

Equipes da Prefeitura de Anchieta percorrem os locais afetados desde o início da tarde de domingo (1º), prestando apoio às vítimas das fortes chuvas que castigaram o município no final de semana.

De acordo com a Guarda Municipal os maiores problemas registrados até o momento são quedas de barreiras e galhos de árvores. Em alguns trechos, como a estrada de Olivânia, a passagem de veículos chegou a ficar obstruída. “Nossas equipes estão trabalhando muito para que os transtornos sejam os menores possíveis, mas a previsão é de mais chuva nos próximos dias, o que significa que teremos muito trabalho pela frente”, disse o prefeito Fabrício Petri , que está desde o primeiro momento acompanhando tudo de perto.

A Defesa Civil e a Guarda Municipal estão de plantão atendendo respectivamente nos números 199 e 153.

Vejas as cidades com acúmulo acima do normal segundo a Defesa Civil:

Segundo o órgão, devido ao volume de chuva registrado no Estado, foi empregado o sistema de alerta máximo. Várias cidades da região Sul registram alagamentos e queda de barreiras. Anchieta está entre as cidades com alerta alto para deslizamento.

Tempo

Os avisos meteorológicos do CEPDEC para esta segunda (2) e terça-feira (3) são de nível de atenção em virtude dos acumulados de chuva observados nas últimas 48h e devido à continuidade das condições meteorológicas favoráveis para ocorrência de chuva mais frequente e moderada.

Para quarta (4) e quinta-feira (5), o nível é de observação devido à continuidade das condições meteorológicas favoráveis para a intensificação das chuvas, que podem resultar em acumulados expressivos. São esperadas pancadas moderadas a fortes de chuva que podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento em vários trechos do Estado.