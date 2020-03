Cineclube Jece Valadão, em Cachoeiro, inicia novo projeto de exibição de filmes neste sábado (14)

Por Redação - Redação 52

O Cineclube Jece Valadão realizará em 2020, ano em que completa 14 anos, uma série de exibições de filmes brasileiros que tematizamo universo do trabalho em suas variadas dimensões. A primeira sessão do projeto acontecerá neste sábado (14), no Espaço Cultural VIVA, em Cachoeiro de Itapemirim, a partir das 17h, com três curtas-metragens que apresentam histórias de mulheres que precisam lidar com situações envolvendo emprego, relações de opressão e superação.

Um dos curtas da sessão trata do tema a partir de uma curiosa inversão de papeis. Na ficção “Acorda, Raimundo… Acorda!” (SP, 1990, 15′), o personagem-título tem um sonho no qual se vê no lugar de sua mulher, sendo obrigado a lavar, passar, organizar a casa, além de ser maltratado por ela, que assume o papel de homem. Frequentemente exibido em eventos feministas, o filme foi realizado por Alfredo Alves e produzido pelo Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais (Ibase), contando com atuações de Eliane Giardini, Paulo Betti, Zezé Motta e José Mayer.

Outra obra de ficção a ser exibida é “Estado Itinerante” (MG, 2016, 25′), que apresenta a história de Vivi, uma mulher que começa a trabalhar como cobradora de ônibus em meio à tentativa de fuga de um relacionamento abusivo, e acaba encontrando apoio nas novas companheiras de emprego. Dirigido pela cineasta Ana Carolina Soares, o curta-metragem foi um dos mais comentados no Brasil em seu ano de lançamento, tendo sido exibido em diversos festivais de cinema.

Já o documentário “Território do Desprazer” (ES, 2017, 18′) apresenta as memórias de quatro mulheres que viveram e trabalharam em São Sebastião, antiga região de meretrício da Grande Vitória, no Espírito Santo, entre as décadas de 1960 e 1980. Com a obra, as realizadoras capixabas Mirela Marin e Maíra Tristão também tiveram grande destaque em festivais e mostras de cinema do país.

União Cachoeirense de Mulheres

Após a exibição dos filmes, haverá um debate com a União Cachoeirense de Mulheres (UCM). Na última semana, o coletivo de mulheres realizou diversas atividades de conscientização alusivas ao 8 de Março, Dia Internacional da Mulher.

“Estamos em 2020 e ainda há essa dicotomia entre mulheres e homens quando falamos de atividades exercidas e responsabilidades. Somos 11 milhões de mulheres que chefiam sozinhas as suas casas. Devemos pensar nos espaços que ocupamos, como somos representadas e o que mudou nas últimas décadas. Acredito que os curtas escolhidos abordam perfeitamente essas questões, e ajudarão a colocar ainda mais pontos relevantes em debate” comenta Jéssica Grillo, coordenadora de Articulação Comunitária da UCM.

O novo projeto de exibições do Cineclube Jece Valadão é realizado com recursos do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).

Sessão de Curtas-metragens: Mulheres no Trabalho

Realização: Cineclube Jece Valadão

Filmes: “Acorda, Raimundo… Acorda!” (SP, 1990, 15′), “Estado Itinerante” (MG, 2016, 25′) e “Território do Desprazer” (ES, 2017, 18′)

Quando: 14/03 (sábado)

Horário: 17h

Local: Espaço Cultural VIVA – rua José Paes Barreto, 49, Centro, Cachoeiro de Itapemirim (em frente ao antigo Clube Ita)