Chuvas: itinerários de ônibus são alterados em Cachoeiro; confira

A segunda-feira (2) amanheceu com trânsito caótico em Cachoeiro de Itapemirim, por conta das chuvas. Alguns pontos foram interditados após alagamentos e queda de barreiras. O itinerário de algumas linhas de ônibus foram alterados.

A avenida Beira Rio, uma das principais vias da região central da cidade está parcialmente interditada devido ao acúmulo de água debaixo da ponte de ferro.

De acordo com o gerente de tráfego do Consórcio Novotrans, Renato Borges, os coletivos vão atravessar as vias de acesso à Ponte Municipal, Fórum, Detran, Praça da Bandeira, Novo Parque (Supermercado Polonini), Ilha da Luz, Samuel Levi, Ponte do Terminal.

“Em frente à Escola Inah Werneck abriu um grande buraco. Temos uma sugestão de invenção de tráfego na rua Samuel Levy, da ponte do teatro até a ponte municipal para melhorar o transporte coletivo, mas depende da Prefeitura da aceitar”, disse Borges.