Chuvas acima da média causam vários problemas em Guaçuí

Por Redação - Redação 113

A cidade de Guaçuí, no Caparaó, também registra prejuízos com as intensas chuvas que caem sobre a região nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil Municipal, números dos pluviômetros do município, de acordo com Cemaden, só nas últimas horas deste domingo (1º), marcaram um acumulado que totalizava 40 mm, entre as 21 horas e as 23h50.

Desde janeiro, quando a cidade chegou a marcar acumulo entre 200mm e 300mm ( no mesmo mês de 2019 a média ficou entre 16mm e 30mm), Guaçuí vem enfrentando vários problemas de infraestrutura, como a queda de barreiras, buracos em calçamentos, asfalto e estradas do interior, queda e pontes danificadas, além de alagamentos na zona urbana e rural do município.

Neste domingo (1º), no bairro Gumercindo Gonçalves Glória (Lagoa), que fica abaixo do nível das margens do rio, as bombas existentes no local trabalharam normalmente e conseguiram impedir que o alagamento fosse ainda pior, já que os bueiros não deram conta do volume de água.

Já no Vale do Sol houve queda de uma barreira na entrada do bairro, enquanto no bairro Manoel Monteiro Torres o calçamento de uma rua foi arrancado pela força da água e um pedaço do muro lateral do cemitério do distrito de São Tiago caiu.

Apesar de todo o trabalhão realizado pela Prefeitura de Guaçuí, que vem atuando para a limpeza e normalização da situação dos problemas, desde o final de janeiro, a frequência da chuva continua levando sujeira para os bueiros que entopem e dificultam a drenagem, o que provoca alagamentos. “Estamos trabalhando com toda nossa equipe, na limpeza de bueiros e ruas, entre outros serviços decorridos dos problemas provocados por essa chuva anormal, mas ela não para e danifica muito do que fazemos, além de trazer outros problemas”, afirma o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcello Lougom Rodolfo. “Continuamos trabalhando de domingo a domingo”, completa.

Nesta segunda, a equipe da Semoisp já esteve na Lagoa fazendo a limpeza dos bueiros e ruas do bairro, assim como está fazendo a limpeza de uma valeta no bairro Bela Vista. JNo caso do muro do cemitério em São Tiago, a Prefeitura ia começar a obra de drenagem do local, para acabar com um problema de enxurrada dentro do campo santo, mas as chuvas não permitiram que a obra fosse iniciada.

Zona rural

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semag), as equipes estão trabalhando sem folga e durante os finais de semana, na retirada de barreiras e recuperação de estradas, principalmente. “Estamos trabalhando até nos finais de semana, inclusive à noite, mas muito do que consertamos, a chuva vem e estraga de novo, como aconteceu neste domingo, onde barreiras voltaram a cair e estradas que consertamos estão com problemas mais uma vez”, destaca a secretária municipal de Agricultura, Carlinda Loyola.

A prefeita Vera Costa destaca que toda a equipe da Prefeitura está trabalhando para tentar resolver os problemas dentro do possível e de prontidão para atender a população em qualquer emergência, caso isso seja necessário. “Nosso pessoal está trabalhando sem medir esforços para atender a população no que é possível, da maneira mais rápida que podemos, diante dessa situação anormal que não está afetando apenas Guaçuí, mas toda a região, inclusive, de forma até mais grave”, enfatiza.

Alerta

A Defesa Civil de Guaçuí se mantém atenta à situação das chuvas que devem continuar durante esta semana, conforme informações da meteorologia, acompanhando o nível do Rio Veado e ribeirões, como o Santa Catarina, que está com o nível mais elevado. E também está em alerta para possíveis deslizamentos de terra, por causa da chuva que não cessa.

“As pessoas que moram perto de encostas e barreiras devem permanecer atentas e, ao sinal de qualquer deslocamento de terra, devem entrar em contato com a Defesa Civil ou os bombeiros”, alerta o coordenador da Defesa Civil do município, Joilson Wagner.

O telefone da Defesa Civil é (28)3553-3313 ou 3553-3050 e do Corpo de Bombeiros, 193.