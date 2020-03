Chuva em Cachoeiro: Victor Coelho fala sobre ações do Comitê de Crise

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 283

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, divulgou um vídeo nesta segunda-feira (2) explicando as ações tomadas pelo Comitê de Crise em relação aos danos causados pelas chuvas em diversos pontos da cidade.

De acordo com o prefeito, equipes estão atuando na sede e interior para retirada de barreiras. Victor afirmou, ainda, que o nível do rio – que marcava 3 metros acima do normal na manhã de hoje- segue sob contante monitoramento. O chefe do Executivo disse, ainda, que está em contato constante com outros municípios como Castelo e Alegre, onde a chuva já diminuiu.

Porém, o alerta é de atenção durante toda a semana, já que continua a previsão de chuva.

Veja a mensagem do prefeito: