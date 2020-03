Castelo cancela etapa internacional de Paraglider por causa das chuvas e coronavírus

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 77

A prefeitura de Castelo anunciou nesta quarta-feira (4) o cancelamento da etapa da “Copa do Mundo de Paraglider”, realizada pela Federação Capixaba de Voo Livre, que aconteceria entre os dias 24 de março a 4 de abril no município.

Segundo nota publicada na página oficial da prefeitura, a suspensão do aporte financeiro para a realização do evento foi tomada devido aos atuais acontecimentos, como a epidemia mundial do coronavírus e a reconstrução do município, após a maior enchente da sua história, em janeiro deste ano.

“O executivo municipal entende a importância do evento para o desenvolvimento do esporte e do turismo de nossa região, entende também que no atual momento o evento seria significativo para o comércio, mas a preocupação com a saúde dos castelenses sempre ficará em primeiro lugar. O voo livre é um sonho para Castelo, mas a saúde da população é nosso dever”, explicou o prefeito, Domingos Fracaroli.

Desde o fim de dezembro, a epidemia do novo coronavírus deixou mais de 80 mil pessoas infectadas pelo mundo e provocou uma onda de relações, como fechamento de lugares turísticos e cancelamento de eventos das mais diversas áreas. O Brasil já apresenta mais de 400 casos suspeitos da doença. Durante o evento 120 pilotos de aproximadamente 40 países passariam por Castelo.

Segundo o vice-prefeito, Éverton Zanúncio, no momento o cancelamento do evento foi a posição mais sensata a ser tomada. “Estamos vivendo um momento crítico de reconstrução da infraestrutura do nosso município, além da situação epidêmica do coronavírus que preocupa a população. Após muita conversa e uma rigorosa avaliação essa foi a melhor decisão”, ressaltou.

