Casal é preso ao furtar carnes de supermercado no Centro de Mimoso do Sul

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 530

Advertisement

Advertisement

Um casal foi preso na tarde deste sábado (14) ao furtar carnes em um supermercado no Centro de Mimoso do Sul. Eles estavam escondendo produtos dentro de uma mochila enquanto faziam compras no estabelecimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, o gerente do comércio informou aos militares que percebeu a ação da dupla, porém apenas fez o monitoramento a distância, e apenas após a saída dos suspeitos que foram questionados sobre as demais mercadorias que estavam na mochila. Foram apreendidos com a dupla três pacotes de linguiça calabresa, dois pacotes de coxa e sobrecoxa, um pacote de lombo suíno e um pacote de carne seca/charque.

Como os suspeitos não apresentaram cupom fiscal, o gerente acionou a Polícia Militar que realizou todos os demais procedimentos técnicos e constataram a prática do crime. Os suspeitos de furto foram encaminhados para o DPJ de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

Advertisement