Casagrande se reúne com ministros do STF para debater distribuição dos royalties

Por Rafaela Thompson

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai se reunir nesta terça-feira (3), em Brasília, com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir sobre a questão da distribuição dos royalties.

Casagrande vai se reunir separadamente com a ministra Carmem Lúcia, Ricardo Lewandowisk, Luis Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Tóffoli. As reuniões serão nos gabinetes dos respectivos ministros ao logo do dia.

Também nesta terça, o governador vai se reunir com a diretora do Banco Mundial, Paloma Anós.

